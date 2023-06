Groningse band Small Town Bandits stopt na zeven jaar: “De formule was klaar”

Foto: Jerry Vinke

De Groningse band Small Town Bandits stopt er mee. Na zeven jaar muziek maken hebben de bandleden in goed onderling overleg besloten om te stoppen.

“Het was eind 2015 dat we begonnen zijn”, vertelt Ruben van Hemmen. Samen met Gijs, Rik, Selim en Bram vormde hij de afgelopen jaren de band. “Begin 2016 zijn we begonnen met repeteren. Uiteindelijk is het een avontuur geweest dat zeven jaar heeft geduurd. En het klopt dat we ongeveer twee weken geleden besloten hebben te stoppen. Dat is op een hele goede manier gegaan. We zijn goede vrienden van elkaar. En vriendschappen verdienen eerlijkheid. En natuurlijk is het een vervelende boodschap, maar het is wel wat het is.”

Ambities en werkwijzen

De reden waarom de band stopt daar is Van Hemmen duidelijk over: “Je bent in 2016 aan een avontuur begonnen. En daarvan blijkt dat de ambities en werkwijzen een aantal jaren later niet meer bij elkaar liggen. Daarnaast worden we ouder, heeft iedereen ook een privéleven, en ben ik zelf op ondernemers-technisch vlak druk bezig. En dan moet je concluderen dat de energie op is, dat de formule klaar is.”

“Er liggen veel mooie herinneringen”

De band had vanaf het begin de wind in de zeilen. De muziek die gemaakt wordt, kan geschaard worden onder folk pop. In de liedjes zijn invloeden te horen van The Fleet Foxes en Crosby, Stills, Nash en Young. In 2017 wist men het Rode Oortjes Festival te winnen. Daarmee plaatste de band zich voor de Grote Prijs van Nederland, waarbij na verschillende voorrondes de finale werd gehaald. Van Hemmen: “Er liggen zoveel mooie herinneringen. De Grote Prijs inderdaad. Maar ook Hit the North en de popronde. En we hebben hier en daar best wel wat airplay gehad. We zijn bijvoorbeeld te gast geweest bij NPO Radio 2 om onze muziek daar te laten horen.”

“Coronapandemie heeft een zware stempel gedrukt”

De zeven jaar zijn inclusief de coronacrisis: “De pandemie een zware stempel gedrukt. In maart 2020 kwam alles tot stilstand. Er waren geen optredens meer. Terwijl we net op dat moment in een mooie flow zaten. En uiteindelijk ging de coronacrisis voorbij, maar het opstarten koste veel energie. Het was echt een flinke uitdaging om weer op gang te komen. En dat was denk ik ook het moment, althans voor mij, dat ik mij realiseerde dat de werkwijzen niet meer helemaal pasten.”

“We zullen ons moeten resetten”

Dat er met de band gestopt wordt, betekent niet dat de instrumenten aan de wilgen worden gehangen: “Wat we de komende tijd gaan doen is nog een aantal platen uitbrengen die we opgenomen hebben. Als dankjewel aan de fans, aan de mensen die ons gesteund hebben. Daarnaast moeten er nog wat praktische dingen afgehandeld worden. Maar ik denk dat we allemaal muzikaal actief zullen blijven. We zullen ons moeten resetten, de één zal het misschien meer hobbymatig gaan doen, anderen zullen zich gaan richten op nieuwe projecten. Maar het belangrijkste is, dat we vrienden zullen blijven. Het contact is goed, en de liefde voor het maken van liedjes blijft ook. Dus er zal vast en zeker wel weer wat nieuws gaan komen.”

In 2018 maakte OOG Tv een reportage over de band: