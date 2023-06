Groningse app tegen ongewenst gedrag gelanceerd

‘Opgelucht’, zo heet een nieuwe app die de drempel verlaagt om grensoverschrijdend gedrag te bespreken met een vertrouwenspersoon. Dat gebeurt door via de chat direct contact te leggen met deze persoon.

Psycholoog Sarah Boshuizen van het Groningse Cinnux BV is de bedenker ervan. Met een eerdere app zag ze dat chatten de drempel verlaagt om een psycholoog te benaderen. Die app is inmiddels duizenden keren gebruikt. Met die ervaring in het achterhoofd is het initiatief voor Opgelucht ontstaan; dat begin juli in de app-stores is te vinden.

Medewerkers zitten vaak lang in hun maag met een ongewenste situatie voordat ze naar een vertrouwenspersoon stappen. Meteen een formele melding doen blijkt voor medewerkers met vervelende ervaringen dan een te grote stap. Zij twijfelen vaak eerst aan zichzelf voordat ze contact zoeken. De chat via de app met Opgelucht verlaagt de drempel door eerst een-op-een met een vertrouwenspersoon te kunnen bespreken wat de situatie is en wat de volgende stap kan zijn. Deze eerste stap kan zelfs anoniem. Het kan dus ook een uitkomst zijn voor klokkenluiders.

Sarah Boshuizen: “We weten uit allerlei onderzoek dat medewerkers vaak heel lang blijven rondlopen met onwenselijke situaties op het werk. Zeker voor jonge mensen is de drempel om te bellen, of om bij de vertrouwenspersoon van de organisatie zelf binnen te lopen vrij hoog. Zo kan ongewenst gedrag op het werk soms onnodig lang onopgemerkt blijven en dus doorgaan. Met onze app heb je via de chat direct contact met de vertrouwenspersoon. Op die manier kunnen melders meteen bespreken wat ze met hun melding kunnen en willen doen.”