Groningers kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk

Op 1 juni is de Maand van de Kunst op Straat gestart. Kunstpunt Groningen heeft van de bijna 600 kunstwerken in de openbare ruimte tien genomineerd voor de Kunst op Straatprijs.

Groningers kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete exemplaar van de bijna 600 kunstwerken in de straten, op pleinen en aan gevels. Kunstpunt Groningen heeft er tien genomineerd. Daarnaast organiseert Kunstpunt een workshop muurschildering maken door kunstenaarsduo VAAF, worden nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte onthuld en verrassende kunstroutes gelanceerd.

Het thema van de Kunst op Straatprijs 2023 is ‘muurkunst’. Volgens Kunstpunt directeur Paula Lambeck is een muur helemaal niet saai. “Sommige Groninger muren zijn zelfs kunstwerken. Allemaal hebben ze verrassende verhalen. En er is meer dan je denkt. Kende je bijvoorbeeld al het mozaïekproject in de Moesstraat, ‘Portrait’ in de Folkingestraat of abstracte sculpturen in Lewenborg?”

Tot uiterlijk 18 juni kan op de kunstwerken gestemd worden, via http://www.kunstopstraatprijs.nl. Ze zijn te herkennen aan opvallende gele ronde borden waarmee ze tijdens de Maand van de Kunst op Straat zijn gemarkeerd.