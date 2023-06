Groningers herkennen phishing-berichten relatief slecht: ‘Bewustzijn vergroten noodzakelijk’

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Samen met Friezen en Drenten zijn Groningers relatief slecht in het herkennen van phishing-berichten op internet. Dat blijkt uit onderzoek van CenterData, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de onderzoekers inwoners van de drie noordelijke provincie relatief veel fouten in tests die de onderzoekers aan het voorlegden. Opvallend is daarnaast dat leeftijd geen rol speelt, maar geslacht wel: vrouwen zijn beter in het herkennen van phishing berichten, waarin criminelen proberen via nep-berichten van bedrijven of instanties persoonsgegevens te ontfutselen of geld te stelen.

“ Veel mensen denken dat ze dit goed kunnen, maar kunnen dit in de praktijk niet”, aldus de onderzoekers. “In een wereld

waarin het aantal nepwebwinkels en phishing berichten toeneemt, is het dan ook noodzakelijk om bewustzijn van deze problematiek te vergroten en mensen digitaal vaardiger te maken op deze vlakken.”