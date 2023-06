Groningen zoekt weer klimaatburgemeester

Groningen is voor de tweede keer op zoek naar een klimaatburgemeester. Vanwege de aanstaande derde Nationale Klimaatweek zoekt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat mensen die zich voor dit thema inzetten.

Met de verkiezing komt er een opvolger voor Joep Postma, die twee jaar geleden werd gekozen als de eerste klimaatburgemeester van de gemeente Groningen.

Tijdens de Nationale Klimaatweek, die loopt van 30 oktober t/m 5 november, laat Nederland zien wat er allemaal al gebeurt, maar ook wat er nog nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Tijdens de NKW laten allerlei aangesloten klimaatpartners, organisaties en gemeenten van zich horen. Het doel is, zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. De Klimaatburgemeester van Groningen deelt zijn of haar verhaal en organiseert gedurende de week een activiteit in wijk of buurt om bewoners te inspireren en te enthousiasmeren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen.

Het klimaatburgemeesterschap is niet alleen voor volwassenen, ook jongeren kunnen zich opgeven. Wil jij de nieuwe klimaatburgemeester van Groningen worden? Kijk dan voor de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden op www.nkw2023.nl/klimaatburgemeester/aanmelden.