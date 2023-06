Groningen valt in de prijzen bij Autodeel Awards: “We zijn op de goede weg”

De gemeente Groningen is dinsdag in de prijzen gevallen bij de Autodeel Awards. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de lancering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit dat gericht is op het stimuleren van delen van auto’s.

Groningen werd aangewezen als één van de winnaars omdat deze gemeente een duidelijk beleid en visie heeft op autodelen. Zo is er door de gemeente een kwartiermaker aangesteld die deelmobiliteit stimuleert en onder de aandacht brengt. Daarnaast wordt in Groningen de deelauto boven de privéauto gesteld. Dit betekent dat parkeerplekken aan de deelauto worden gegeven.

Naast Groningen vielen ook de gemeenten Eemsdelta en Amsterdam in de prijzen. Een vakjury koos de winnaars aan de hand van bureauonderzoek en gegevens uit interviews, uitgevoerd door milieuorganisatie Natuur en Milieu. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Duurzame Mobiliteit is in zijn nopjes: “Het is een mooie erkenning en laat zien dat we op de goede weg zijn in Groningen. Deelmobiliteit zorgt voor een vermindering van autobezit, vermindering van het gereden aantal kilometers en het verbetert de luchtkwaliteit. Door vervoersmiddelen efficiënter met elkaar te delen verminderen we bovendien de druk op de openbare ruimte.”