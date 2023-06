Groningen gaat strijd aan met invasieve woekerplanten

Eem drietal ‘boeven’ is de gemeente aan het overwoekeren, aldus Duurzaam Groningen. Daar moet een einde aan komen en daarom begon donderdag een campagne die de ‘indringers’ weg moet krijgen uit zoveel mogelijk straten, gebouwen en tuinen.

De campagne rond de bestrijding van drie invasieve exoten, de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel, moet het bestaan van de planten onder de aandacht brengen bij inwoners. Ze kunnen meehelpen met de bestrijding door, als ze de planten zien, een melding te maken via deze website.

“Dit drietal planten komt oorspronkelijk niet uit Nederland”, vertelt groenspecialist Mariën Heinen van de gemeente Groningen. “Maar ze verdrukken wel onze lokale planten én de reuzenberenklauw is zelfs giftig. Zo zorgen ze voor veel overlast.”

De gemeente gaat de planten de komende twee jaar in kaart brengen, om ze vervolgens beheerst te verwijderen. De meldingen van bewoners zijn bedoeld voor deze ‘exotenplattegrond’. Heinen benadrukt naar inwoners die mee willen helpen om de planten niet zelf aan te raken: “Blijf op gepaste afstand én ga naar de website om er een melding van te maken. Onder de tipgevers worden verloten we twintig plantenpakketten ter waarde van vijftig euro. Inwoners die de indringers in hun eigen tuin zien vinden ook daar een stappenplan over hoe ze de planten veilig in hun eigen tuin kunnen overmeesteren.”