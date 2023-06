Groningen één van de mogelijke speelsteden wanneer WK vrouwenvoetbal naar Nederland komt

Wanneer het WK vrouwenvoetbal in 2027 door Nederland, België en Duitsland georganiseerd mag worden is Groningen één van de mogelijke speelsteden. De KNVB is hierover in gesprek met de directie van de Euroborg.

Dat werd zaterdag duidelijk na afloop van de vrouwen Champions League-finale die in Eindhoven werd gespeeld. Of het WK vrouwenvoetbal naar Nederland komt is nu nog onbekend. Landen die dit ook willen organiseren kunnen tot december een bidbook inleveren bij de FIFA. Naast Nederland, België en Duitsland hebben inmiddels ook Zuid-Afrika, Brazilië en de Verenigde Staten samen met Mexico aangegeven het WK te willen organiseren.

Onderdeel van het bidbook is een plan waar de wedstrijden gespeeld kunnen worden. Behalve met Groningen is de KNVB ook in gesprek met Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Heerenveen, Amsterdam en Enschede. Uiteindelijk moeten er vijf Nederlandse speelsteden gekozen worden. Welk land, of welke landencombinatie, het WK mag gaan organiseren, wordt volgend jaar mei besloten tijdens de ledenvergadering van de FIFA.