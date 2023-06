Groep Groningse Oekraïners brengt maandag bezoek aan Tweede Kamer om problemen aan te kaarten

Foto: still uit livestream

Een groep van twintig Oekraïners uit Groningen, Haren en Onnen gaat maandag een bezoek brengen aan de Tweede Kamer. In de Kamer worden ze te woord gestaan door scheidend Kamerlid Paul van Meenen van D66.

“We gaan morgen met de trein naar Den Haag’, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “We gaan eerst een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, daarna gaan we het Internationaal Strafhof bekijken en we sluiten het bezoek af met een rondleiding door het Mauritshuis. De groep zal bestaan uit 28 Oekraïners, waarvan 20 het Kamergebouw in mogen. Meer mag namelijk niet.” Bij het bezoek aan de Tweede Kamer worden verschillende thema’s op tafel gelegd. “De Oekraïners lopen tegen verschillende punten aan. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, asiel, kunst en huisvesting. Dat loopt niet helemaal soepel, en dat kan beter. We hebben morgen anderhalf uur de tijd om met Van Meenen te praten.”

Paul van Meenen

Dat de groep uitgerekend door de D66-politicus worden ontvangen is niet vreemd. Kemp: “Ik ken Van Meenen al jaren. Mijn jongste dochter is doof. In Nederland wordt maar op één plek dovenonderwijs aangeboden. We zijn verhuisd naar Haren en toen kwam het geluid dat het internaat moest sluiten. Ik heb toen als moeder contact gezocht met politici. Van Meenen is toen een dag naar Groningen gekomen, we hebben op scholen gekeken, op het internaat. En daarna zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer. Uiteindelijk resulteerde het in een stemming waarbij 149 Kamerleden voor het behoud van het internaat waren. Sindsdien heb ik contact met Van Meenen gehouden.”

“Goed dat problemen op tafel worden gelegd”

Het bezoek is in verschillende opzichten bijzonder. “Het is morgen Van Meenen’s laatste dag in de Tweede Kamer. Dinsdag wordt hij geïnstalleerd als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dus het is geweldig dat hij op de laatste dag zoveel tijd voor ons vrijmaakt.” Of het Kamerlid ook iets kan betekenen is onduidelijk. “Dat is ook niet de verwachting. Maar het is goed dat problemen op tafel worden gelegd. Er speelt van alles in deze groep, en daar moet oog voor zijn. Als problemen bekend zijn, dan kan er op geacteerd worden. En wij hopen Van Meenen met de verhalen te raken, zodat hij het door kan geven aan zijn collega’s of opvolger binnen zijn partij, en dat er iets mee gedaan kan worden.”