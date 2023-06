GroenLinks ziet wel iets in gratis zonnebrandcrème op hotspots: “Als een bedrijf dit wil sponsoren”

De temperatuur loopt zondag op richting tropische waarden. In combinatie met de hoge zonkracht is goed insmeren belangrijk. Maar zou zonnebrandcrème gratis aangeboden moeten worden?

“Goed insmeren is belangrijk”, vertelt raadslid Ceciel van Nieuwenhout van GroenLinks. “Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Goed insmeren helpt om deze ziekte te voorkomen. De vraag is of we dit als gemeente moeten faciliteren. De financiële positie van de gemeente is niet al te best, maar als er bedrijven zijn die zeggen, dit willen we wel sponsoren, dan zouden wij als fractie daar zeker open voor staan.”

Gratis zonnebrandcrème

Aanleiding voor de vraag is dat er deze zomer op honderden plekken in het land gratis zonnebrandcrème verkregen kan worden. Op festivals bijvoorbeeld, maar ook op stranden en in steden. Scholen, sportclubs en gemeenten installeren zonnebrandpalen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan beschermen tegen de zon. In Limburg-Noord heeft ziekenhuis VieCuri die rol op zich genomen. Samen met de KWF en verzekeraar VGZ, worden 120 basisscholen in de regio voorzien van zonnebrandcrème, zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Ceciel van Nieuwenhout: “Zonnebrandpalen bij hotspots”

In Groningen stond er vorig jaar zomer een zonnebrandpaal bij het Stadsstrand. Van Nieuwenhout: “Eigenlijk is dat ook een hele geschikte plek. En je zou ook zo’n installatie kunnen plaatsen bij de Ruskenveense Plas bij Hoogkerk, het Noorderplantsoen en bij het Hoornsemeer. De zogeheten hotspots waar veel mensen samen komen, en in zomerse kleding genieten van het mooie weer. Maar ik denk niet dat de gemeente dit zou moeten verzorgen.” Op de vraag of de GGD een betere partij zou zijn: “Ik zie liever dat de GGD meer gratis soa tests verspreidt, en dat ze de schurft aanpakken.”

“Smeren, kleren en weren”

Van Nieuwenhout: “Eigenlijk kun je zeggen dat het vraagstuk groter is. Bescherming tegen de zon is belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat de gemeente genoeg plekken aanbiedt waar verkoeling gezocht kan worden. Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn als er veilig, en in schoon water, gezwommen kan worden in de Diepen in de binnenstad. Maar je kunt ook denken aan het aanbod van genoeg schaduwplekken in de stad. Of de binnenruimtes koel genoeg gehouden. Bijvoorbeeld door sedumdaken te stimuleren. Het motto van KWF luidt ook: smeren, kleren en weren. Zonnebrandcrème is een onderdeel. En nogmaals, als een bedrijf of instelling zegt, dit wil ik in Groningen realiseren, ik wil de mensen helpen, neem contact op, dan komen we daar vast en zeker uit.”

Dat insmeren belangrijk is, zegt ook het UMCG. Het aantal patiënten met huidkanker blijft maar toenemen. Dermatoloog Jorrit Terra liet eerder al weten dat hij vindt dat zonnebrandcrème door de overheid vergoed zou moeten worden, zeker voor risicogevallen.