Gratis grofvuil wegbrengen in de Oosterparkwijk: ‘Wat een top actie!’

Heb je grofvuil en woon je in de Oosterparkwijk? Dan heb je geluk. Deze week organiseert WIJ Oosterparkwijk met nog een aantal andere partijen de Grofvuil3daagse.

Het evenement wordt georganiseerd om buurtgenoten te helpen, want niet iedereen is in de gelegenheid om hun spullen naar het afvalbrengstation in bijvoorbeeld Vinkhuizen te brengen. ‘We hebben een bakfiets en we hebben ook busjes. Dus voor mensen die het niet zelf kunnen wegbrengen, halen we het op’, vertelt Chris Guikema van WIJ Oosterparkwijk. De actie wordt onder andere georganiseerd door de gemeente, het Leger des Heils en buurtbewoners.

Druk

De Oosterparkers maken dankbaar gebruik van de actie. ‘Het is hartstikke leuk dat mensen spullen hier kunnen brengen. Ik woon tegenover dus dit is wel mooi’, vertelt een man terwijl hij laminaat en pallets inlevert. Een vrouw is ondertussen bezig een klimplant uit haar auto te halen. ‘De klimplant werd iets te groot dus hij moest weg uit mijn tuin en ik ben gisteren door mijn fantastische ligstoel gezakt dus die moet ook weg’, vertelt ze.

Urn

Volgens de organisatie wordt er van alles binnengebracht. ‘Er komt echt van alles. Veel matrassen maar ook Boeddhabeelden en hometrainers. Vanochtend zat er zelfs een urn bij. Leeg gelukkig!’ zegt Guikema lachend.

Aankomende zaterdag is de laatste kans om je grofvuil weg te brengen. De containers staan dan op de parkeerplaats aan de Klaprooslaan.