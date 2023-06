Grasland vat vlam aan Energieweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen vanwege een natuurbrand aan de Energieweg in Stad. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 13.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Uit voorzorg werd kort daarna ook de schuimbluswagen opgeroepen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Deze wagen beschikt over een bluskanon op het dak.” Uiteindelijk hoefde deze wagen niet ingezet te worden. “Achter aan de Energieweg stond een stuk grasland in de brand. Brandweerlieden hebben het vuur met twee stralen hogedruk geblust.”

Binnen een half uur was het vuur onder controle. Het gras is over luttele meters verbrand. Over de oorzaak is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.