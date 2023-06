Graansilo staat in Terras Top 100

Foto: Google Maps

De Graansilo in Groningen staat in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca. De Graansilo is gelijk ook het enige terras uit de stad dat in de top 100 is te vinden.

De Graansilo is terug te vinden op plaats 55. De lijst wordt aangevoerd door Pelle’s in Deurningen. Hotel Nobel in Ballum en Het Wijnhuis in Zwolle maken de top drie compleet. Hekkensluiter is Roast Club Culinair in Leeuwarden. De Terras Top 100 kent een open inschrijving. Terrassen mogen aan de wedstrijd meedoen als ze minimaal veertig stoelen hebben, beschikken over een vrije toegang en er bediend aan tafel plaatsvindt.

De afgelopen periode heeft een jury onderzoek gedaan naar de inzendingen. De Terras Top 100 werd voor de vijftiende keer gehouden.