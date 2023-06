Gorecht verspeelt voorsprong en degradeert na verlies tegen Marum

Foto Jens Vos. Verslagenheid bij Gorecht na nederlaag tegen Marum

Gorecht verloor zaterdagmiddag in Norg in de finale van de nacompetitie na verlenging met 4-2 van Marum. De ploeg uit Haren degradeerde daardoor na één seizoen eerste klasse weer naar de tweede klasse.

Marum kreeg de de eerste kans toen de bal op de onderkant van de lat werd geknald. Het aluminium was Gorecht beter gezind toen Nick Janzen via de binnenkant van de paal raak schoot. Gorecht was de betere ploeg en zeven minuten na de pauze maakte Bob Poorta er 2-0 van.

Gorecht liet de teugels wat vieren en Marum zette aan. Het werd na 57 minuten 2-1 via Tom Boezerooy en een verdediger van Gorecht. Boezerooy zorgde na een individuele actie na 61 minuten voor de 2-2. Gorecht werd weer wakker en kreeg via Michel Koopman nog de kans om de wedstrijd te beslissen.

Rood

Thijs Hekman van Gorecht en Daniel Laturiuw van Marum werden na 80 minuten met rood van het veld gestuurd. Hekman kwam veel te laat met een tackle en schopte Laturiuw onderuit. Omdat de Marum speler fysiek verhaal kwam halen, kreeg hij ook rood. Er ontstond even een opstootje na het incident.

Verlenging

In de verlenging kwam Marum op 2-3 toen Rogier van der Ploeg vanuit een corner via een Gorecht speler raak mikte. Gorecht gaf daarna achterin veel ruimte weg om de gelijkmaker te forceren. Marum profiteerde en het werd via Boezerooy ook nog 2-4.

Vlak voor het einde van de verlenging wist Poorta vanuit een strafschop nog 3-4 te maken. Poorta was ook nog dicht bij de gelijkmaker en een strafschoppenserie, maar hij raakte slechts de lat.

De verslagenheid bij Gorecht was na afloop groot. Marum vierde een groot feest, want de club uit het Westerkwartier speelde nog nooit in de eerste klasse.