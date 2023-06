Gorecht verslaat VEV’67 en bereikt finale play offs

foto Martijn Minnema: Gorecht-VEV'67 3-0

Om ook volgend seizoen in de Eerste Klasse te blijven spelen moest Gorecht nog twee wedstrijden winnen. Vanmiddag speelde Gorecht thuis tegen VEV’67 en had het aan één helft genoeg om de wedstrijd te beslissen. In het laatste kwartier voor rust was het drie keer raak, de ruststand was tevens de eindstand, 3-0.



Moeizame start Gorecht

Dat het zo’n simpele zege zou worden, daar leek het aanvankelijk niet op. Het eerste kwartier was voor VEV’67 wat Gorecht vast zette op eigen helft. Grote kansen leverde het echter niet op. Gorecht beperkte zich dat kwartier tot Engels jaren ’70 voetbal. Lange halen gauw thuis. Alleen had Gorecht weinig zicht op dat thuis. Dat veranderde na een kwartier. Gorecht ging wat meer voetballen en kreeg op het kwartier prompt twee aardige kansen na een verre ingooi, maar een dubbele schietkans leverde niks op. Daarna had Gorecht de regie en kwam het tot kansen.

Ommekeer en doelpunten

Na twee missers was het in de 34’minuut raak, Bob Poorta maakte zichzelf vrij met een goeie aanname en schoot half uit de draai de 1-0 binnen. Twee minuten later was het bijna 1-1, maar bij een scrimmage had Gorecht het geluk aan zijn zijde. Dat had het een minuut later opnieuw. Michel Koopman produceerde een slap schot maar VEV’67 keeper Pim Wellinghoff ging vreselijk in de fout. Hij liet het makkelijk houdbare schot tot ieders verbazing glippen, 2-0. Vijf minuten later deed hij het beter, na een wat ongelukkig weggestompte bal kreeg Gorecht een open schietkans, maar nu liet Wellinghoff zich van zijn beste kant zien. Hij tikte de bal fraai uit de bovenhoek.

Cruciale laatste minuten voor rust

In de laatste minuten voor rust leek Gorecht al met hoofd in de kleedkamer. Het leverde VEV’67 de beste kansen van de eerste helft op. In de 43′ minuut een volgens alles wat VEV’67 een warm hart toedraagt een cruciaal moment. Gorecht keeper Willem Bouwkamp verkijkt zich op een hoge bal van de flank en wordt verrast door een VEV’67 aanvaller die bij de tweede paal binnen kopt. 2-1 en VEV’67 terug in de wedstrijd? Niet volgens de assistent grensrechter die de vlag omhoog steekt, buitenspel! Geen 2-1 maar korte tijd later wel 3-0. Een VEV’67 verdediger schat een lange hoge bal belabberd in, Sam Niewold pikt op en schiet in de extra tijd van de eerste helft de 3-0 binnen.

Warm en in de knip

De tweede helft had ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. Al valt het de Leeksters te prijzen dat de moed niet op gegeven werd. Het leverde enkele goeie kansen op maar met het uitblijven van de 3-1 sijpelde het laatste beetje hoop weg en kon Gorecht de zege zonder al te grote inspanningen over de streep trekken.

Finale tegen SV Marum

Volgende week zaterdag treft Gorecht wederom een periodekampioen uit de tweede klasse. SV Marum werd de winnaar van een ware thriller door na verlenging met 5-4 van eerste klasser Leeuwarder Zwaluwen te winnen. De finale tussen Gorecht en Marum wordt op neutraal terrein gespeeld. Na Leovardia (4-0) en VEV’67 (3-0) is Marum de derde tweede klasser die het tegen Gorecht op gaat nemen. Marum versloeg in de eerste ronde Zeerobben thuis met 3-1. De winnaar is volgend jaar eerste klasser.