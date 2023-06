Gorecht door in nacompetitie, hattrick Michel Koopman

Foto Martijn Minnema: Gorecht won met 4-0 van Leovardia

Om volgend jaar ook weer in de Eerste Klasse uit te komen moet Gorecht in de nacompetitie drie knock out wedstrijden winnen. De eerste horde werd vanmiddag genomen, Leovardia werd in Haren met 4-0 verslagen. Grote man bij Gorecht was Michel Koopman die drie keer scoorde.

Voor rust was het vrij rommelig en waren de kansen bijzonder schaars. De eerste kans leverde na een half uur wel direct een goal op. Na een verre ingooi frommelde Michel Koopman de 1-0 binnen. Kort voor rust kregen beide clubs nog een aardige kans. In de slotminuut van de eerste helft belandde een inzet van Michel Koopman net naast. Twee minuten daarvoor miste Leovardia zijn eerste echte kans.

Kort na rust wederom een aardige kans voor Koopman, maar meer dan een corner leverde het niet op. Uit die corner kreeg ook Bob Poorta nog een kans. In de 59′ minuut was het wel raak, een fraai geplaatst schot van Michel Koopman betekende de 2-0 voor Gorecht. Leovardia voetbalde best aardig mee, maar kansen leverde dat niet of nauwelijks op. Een kwartier voor tijd leek Koopman met zijn derde het duel te beslissen, keeper al voorbij maar hij werkte de bal naast het lege vijandelijke doel. Twee minuten later dacht invaller Tom Traas het duel te beslissen. De Leovardia keeper liet de bal los, Traas tikte binnen, maar de scheidsrechter had een overtreding geconstateerd.

In de 80′ minuut kreeg Rick Bruns zijn tweede gele kaart en moest Gorecht met tien man verder. Leovardia kreeg nog even hoop maar die was vlot vervlogen. Michel Koopman maakte in de 83′ minuut zijn derde, 3-0 voor Gorecht. In de slotminuut werd het ook nog 4-0, een knappe kopbal van invaller Jermo Verbeek die een hoekschop verlengde en de bal in de verre hoek binnen zag vallen.

Volgende week zaterdag gaat Gorecht op bezoek bij VEV’67, als daar ook wordt gewonnen volgt de finale op neutraal terrein tegen de winnaar van Marum-Leeuwarder Zwaluwen.