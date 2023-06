Goes overhandigt sleutel Roze Zaterdag aan Groningen

Martijn Rotgers, lid Roze Zaterdag bestuur en Mark Gils, voorzitter Roze zaterdag bestuur en COC, hebben de sleutel in ontvangst genomen voor de Roze Zaterdag in Groningen. Foto: ingezonden

In Goes heeft zaterdag de overhandiging plaatsgevonden van de roze sleutel. Het bestuur van Roze Zaterdag Groningen ontving de sleutel uit handen van COC Zeeland. Volgend jaar wordt Roze Zaterdag in Groningen gehouden.

Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland. Het evenement bestaat sinds eind jaren zeventig en wordt ieder jaar in de laatste weken van juni gevierd. Zaterdag werd het evenement voor het eerst gehouden in Zeeland. Volgens de organisatie waren er ruim 15.000 bezoekers. De dag begon met een kerkdienst in Kloetinge en eindigde met optredens van onder andere Johnny Logan, Ruth Jacott en Gerard Joling. Gedurende de dag werd op het hoofdpodium bekendgemaakt dat de Roze Zaterdag van 2025 in Zaanstad wordt gehouden. Tijdens dit gedeelte werd de roze sleutel overhandigd aan Groningen, waar de pride volgend jaar plaatsvindt.

“Op 22 juni 2024 vindt Roze Zaterdag plaats in Groningen”, vertelt voorzitter Mark Gils van COC Groningen & Drenthe. “Omdat er niets boven Groningen gaat, zal op deze dag volop de diversiteit worden gevierd, en wordt via het centrale thema verbinding en aandacht gevraagd voor lhbtiq+-onderwerpen. COC Groningen & Drenthe hebben samen met de gemeente de handen ineengeslagen om dit evenement naar Groningen te halen. Niet in de laatste plaats om ook stil te staan bij het 75-jarig jubileum van COC Groningen & Drenthe.”

Het is niet voor het eerst dat Roze Zaterdag in Groningen wordt gehouden. Eerder gebeurde dit al in 1985 en in 2011.