Gica zingt in stationshal: “Zo’n mooie akoestiek zorgt ook bij ons voor kippenvel”

In de aanloop naar het concert ‘Een rondje om de Oostzee’, dat komend weekend plaatsvindt, heeft studentenkoor Gica dinsdagavond een sneakpreview gegeven in het stationshal van het Hoofdstation. Martijn Meelker van het koor noemt het een succesvolle avond.

Hoi Martijn! Hoe zijn jullie als koor in de stationshal terecht gekomen?

“Vier jaar geleden, voor de coronacrisis, hebben we in de aanloop naar een concert ook een tipje van de sluier opgelicht in de stationshal. Je mag daar niet zomaar muziek maken, je hebt er toestemming voor nodig. Vier jaar geleden was het een groot succes, en dit jaar dachten we, we gaan dit opnieuw proberen. We kregen toestemming, en vanavond hebben we hopelijk heel veel reizigers enthousiast gemaakt.”

Komend weekend dan gaan jullie je concert ‘Een rondje om de Oostzee’ geven. Hoe richt je een concert in de stationshal dan in?

“We hebben gezongen van 19.00 tot 20.00 uur, met een aantal kleine tussenpauzes om iedereen ook de mogelijkheid te geven om wat te kunnen drinken. Ons concert van komend weekend bestaat uit vier delen. We maken echt een rondje om de Oostzee heen. Er zal Duitse barokmuziek te horen zijn, wereldlijke romantiek, religieuze romantiek en moderne muziek uit de Baltische Staten. Die vier onderdelen hebben we kort aangestipt tijdens de preview vanavond.”

Hoe werd er gereageerd door het publiek?

“Eigenlijk is dat heel mooi. Soms heb je momenten dat er slechts een klein groepje mensen aanwezig is. Maar er zijn ook momenten dat er volle treinen arriveren, waarbij er dan veel mensen door de hal lopen. Sommige mensen pakken hun telefoon om een foto of filmpje te maken, anderen lopen door, en anderen blijven even staan om te luisteren. En je ziet dan dan er genoten wordt, dat mensen het mooi vinden. En dat is fantastisch om te zien.”

Natuurlijk hopen jullie dat er komend weekend zoveel mogelijk mensen naar jullie concerten komen. Hoe hebben jullie dat nu vanavond zichtbaar gemaakt?

“We zijn niet in onze traditionele Gica-kleding in de hal gaan staan. Normaal zingen we in pak en strik, maar we hebben er voor gekozen om het laagdrempelig te houden, dus in makkelijke kleding. Wel hadden we een banner geplaatst met daarop de naam van ons koor, en we hadden een krukje geplaatst met daarop flyers en informatie met wat er aanstaand weekend gaat gebeuren.”

Hoe bijzonder is het om op zo’n plek te mogen zingen?

“Ja, echt fantastisch. Iemand van ons koor had vanavond een solo, en het is fantastisch om haar stem dan door de hal te horen schallen. Dat is zelf voor ons kippenvel. Het is sowieso een geweldige locatie. Het is een hoge hal, maar doordat wij in een hoek stonden, hadden we daar geen last van. Qua akoestiek is het wel een beetje vergelijkbaar met de Martinikerk. Heel mooi. Ja, het maakt indruk.”

Komend weekend dan gaan jullie twee concerten geven. Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

“Er zijn nog kaartjes beschikbaar, maar het loopt nu wel hard. Vrijdagavond zijn we te vinden in Oosterwolde. Zaterdagavond staan we in de Doopsgezinde Kerk in de Oude Boteringestraat. Mensen die nog een kaartje willen kopen, die kunnen terecht op onze website.”

Bekijk hier een filmpje van het concert: