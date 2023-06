Gemeentebestuur herkent zich niet in beeld van onveiligheid rond Hippocrateslaan

Foto via Politie.nl

Het gemeentebestuur herkent zich niet in het beeld dat de CDA-fractie schetst dat het gevoel van onveiligheid in de omgeving van de Hippocrateslaan de afgelopen periode is toegenomen. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) laten weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van het CDA. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Als CDA hebben we signalen ontvangen van inwoners die aan en rondom de Hippocrateslaan wonen. Zij voelen zich met enige regelmaat onveilig. Het gaat dan vooral om de weekenden en de avonden. De hoeveelheid afval op straat neemt toe, en er wordt op straat drugs gedeald. Daarnaast wordt er gesproken over substantiële geluidsoverlast. Afgelopen week zijn er door de politie hardhandige aanhoudingen verricht. Wij vragen ons af of hier ook actie op ondernomen kan worden.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wij herkennen ons niet in het beeld”

Wethouder Molema: “Wij hebben als gemeentebestuur een ander beeld dan wat u schetst. We hebben de afgelopen periode één melding ontvangen van wapenbezit in een pand. Daarnaast is bij ons bekend dat er op 4 juni een aanhouding heeft plaatsgevonden in dit gebied waarbij er vermoedelijk sprake is van wapenbezit. Die feiten samen, maakt het voor ons een ander beeld. Wij hebben niet de indruk dat er sprake is van grootschalige drugspoblematiek.”

“Geen aanleiding om andere acties te ondernemen”

Wel doet de wethouder een toezegging: “Wij gaan de komende periode informatie ophalen bij omwonenden. Ook willen we aan gaan geven hoe mensen makkelijk en snel een overlastmelding kunnen doen als daar sprake van is. Overigens is deze werkwijze niet anders dan dat we op andere plekken toepassen. Als er ergens een melding binnen komt, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Maar op basis van alle geluiden geeft het voor ons op dit moment geen aanleiding om andere acties te ondernemen.”

Rik Heiner (VVD): “Politie kan vaker een rondje rijden?”

Het antwoord van de wethouder kan op een vraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “Is de wethouder ook bereid om de politie vaker een rondje te laten rijden? Daarmee bedoel ik dat je direct actie onderneemt, in plaats van pas actie ondernemen als er zich iets heeft afgespeeld.” Molema: “Het is een hele flauw reactie, maar deze wethouder kan dit niet toezeggen. Ik vervang vandaag burgemeester Schuiling. Dit is zijn portefeuille. De burgemeester maakt afspraken met de politie, en ook de boa’s zijn hier bij betrokken. Als er duidelijke signalen zijn, dan wordt er ingegrepen.”