Gemeente ziet kansen om maaibeleid te verbeteren: “Proces van langere tijd”

Het gemeentebestuur ziet kansen om het maaibeleid te verbeteren en de biodiversiteit te versterken. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud laten weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks: “Iedereen heeft kunnen zien dat onze gemeente er in de maand mei prachtig bij lag. En gelukkig is het nog steeds op veel plekken mooi waarbij bloemen alle ruimte krijgen. Maar op veel plekken is ondertussen ook gemaaid, en we zien dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Kan het maaibeleid in onze gemeente verbeterd worden?”

Rik Heiner (VVD): “Op sommige plekken kun je naderende auto’s niet zien vanwege het hoge gras”

Voor de wethouder kan reageren zijn er verschillende fracties die aanvullende vragen hebben. Rik Heiner van de VVD: “Als we het maaibeleid tegen het licht houden, dan is het ook goed om de veiligheid mee te nemen. Op dit moment zijn er rotondes, waarbij je naderende automobilisten niet kunt zien, omdat het gras te hoog staat.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Ik las afgelopen week een interview met een bekende tuinman die vertelde dat hij maar vijf keer in het jaar maait. In onze gemeente gebeurt het veel vaker. Kunnen we minder vaak maaien? En ik sprak met het Terra-college waar ze vertelden dat ze nooit alles in één keer maaien, maar dat er plukjes blijven staan. Kunnen we daar iets mee?”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Bewoners betrekken bij het maaibeleid?”

Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Voor ons als fractie is duidelijk dat je op sommige plekken moet maaien. Maar we hoeven toch niet overal zo rigide te maaien zoals nu plaatsvindt? Misschien de ambitie ‘maai me nooit?’.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Is het misschien ook goed om bewoners en wijkorganisaties te betrekken bij wat zij willen qua maaibeleid?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “370 Hectare gras wordt ecologisch beheerd”

Wethouder Wijnja: “Als gemeente hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen op onze deelname ‘maai mei niet’. In totaal hebben we 85 hectare aan locaties in onze gemeente een maand lang niet gemaaid. Het gaat om plekken waar we anders wekelijks maaien. Het verschil in beheer zie je dan heel snel. En dan wordt het juni, en dan gaat er weer gemaaid worden, waarbij de bloemen weer verdwijnen. En ik snap dat mensen dit jammer vinden. Maar we pakken niet alles tegelijkertijd aan. In onze gemeente hebben we 370 hectare gras waar we ecologisch maaibeheer op toepassen. Bij dit bermbeheer wordt er gefaseerd gemaaid, zodat er altijd een deel blijft staan, waardoor er bijvoorbeeld schuilmogelijkheden zijn voor dieren, en er ook altijd bloemen te zien zullen zijn.”

“Maaibeheer is een doorlopend proces dat in ontwikkeling is”

Wijnja: “Als gemeente zijn we bezig met een nieuw maaibeleid en een nieuwe beheerstrategie op te zetten. We zien kansen op verbetering, en kansen om de biodiversiteit te versterken. De bedoeling is dat we grasvelden minder frequent zullen maaien, waarbij het gras ook in verschillende lengtes gemaaid zal worden. We hebben het over een doorlopend proces van ontwikkeling. We hebben al een aantal grote stappen gezet. Op sommige plekken zal vanwege de veiligheid het gras altijd kort blijven. Daarnaast wil ik meegeven dat wanneer het maaibeheer wordt aangepast, dat het nodig kan zijn om nieuwe machines aan te schaffen. Deze aanschaf kost tijd, waardoor de uitvoering van een nieuw maaibeheer ook een proces is van langere tijd.”