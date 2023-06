Gemeente wil bijstandsregels versoepelen voor Stadjers onder de 27 jaar

Rechtenvrije foto via PxHere

De gemeente Groningen wil gaan afwijken van de Bijstandswet en sneller een uitkering toekennen aan jongeren onder de 27 jaar.

Dat laat het gemeentebestuur weten in een antwoord op schriftelijke vragen van de SP, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. De vier fracties riepen het college van B&W een maand geleden op om, in navolging van de gemeente Utrecht, te stoppen met de wachttijd voor jongeren onder de 27 jaar wanneer ze een bijstandsuitkering aanvragen. Door deze wachttijd, die bedoeld is om aanvragers aan te sporen op zoek te gaan naar werk of een opleiding, kunnen ze genoodzaakt zijn om bij familie en kennissen aan te kloppen om toch de maand door te komen.

Volgens het gemeentebestuur wordt er in sommige gevallen nu al een uitzondering gemaakt op de wachttijd, maar het college vraagt zich nu ook af of dit voldoende is om de jongeren te helpen. Het doel van de zoektijd is volgens het gemeentebestuur goed (werk zoeken of naar school gaan), maar mogelijk niet altijd effectief: “Wij zien nu dat er, net als in de gemeente Utrecht, vooral kwetsbare jongeren instromen die hulp nodig hebben om terug te keren naar school of bij het vinden van werk. Het komt op dit moment weinig voor dat jongeren in de zoektijd teruggaan naar school of werk vinden, zoals de bedoeling is van deze regel. Wij gaan daarom de zoektermijn van vier weken voor

jongeren afschaffen.”

Het college gaat op nu uitzoeken wat nodig is om de zoektijd af te schaffen en op welke termijn dat kan. In september komt het gemeentebestuur met meer duidelijkheid. De zoektermijn van vier weken wordt wel gehandhaafd, totdat er definitief is besloten over de nieuwe uitkeringsregels.