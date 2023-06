Gemeente past bediening Van Ketwich Verschuurbrug aan na technische problemen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Boot- en scheepvaartverkeer kan vanaf woensdag alleen nog tussen 09.30 en 11.00 uur de Van Ketwich Verschuurbrug passeren. De brug wordt dan onder begeleiding van monteurs geopend.

Afgelopen zondag ontstonden er problemen met de brug. De brug wilde niet goed sluiten, waardoor het brugdek enkele centimeters boven het wegdek uit bleef steken. Aanvankelijk konden monteurs het euvel snel oplossen, maar later in de middag ging het opnieuw mis. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de problemen veroorzaakt worden door de warmte. “Maar wat hier precies de oorzaak van is, dat is onbekend. Daar doen we onderzoek naar.”

Om opstoppingen te voorkomen wordt de brug vanaf nu dagelijks tussen 09.30 en 11.00 uur geopend onder begeleiding van monteurs. De gemeente vertelt dat dit wordt gedaan zodat als het mis gaat, er direct kan worden ingegrepen. “Op andere tijden is er geen bootverkeer mogelijk bij de brug.”