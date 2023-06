Gemeente krijgt acht ton van NPG voor Dudok aan het Diep; werkzaamheden gaan waarschijnlijk in september beginnen

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft 800.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van Dudok aan het Diep. Het geld van het NPG is bedoeld voor vergroening van het gebied.

Volgens de gemeente wordt het verstrekte subsidiegeld onder andere gebruikt voor het park aan het water. De geplande bomen, struiken en bloemen die het geld gaan betalen zijn bedoeld om de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer schaduw en daardoor minder hittestress.

De gemeente laat daarnaast weten dat het verwacht dat de bouw in september kan gaan beginnen. Wethouder Rik van Niejenhuis laat weten blij te zijn met de acht ton voor het project, waarvoor nu in totaal zo’n 3,25 miljoen euro is ingetekend: “Prachtig dat we dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen nog meer bomen kunnen plaatsen. Dudok wordt zo echt een fijne verblijfsplek aan onze Diepenring.”

Als alles volgens plan verloopt, is Dudok aan het Diep in de zomer van 2024 klaar.