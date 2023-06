Gemeente hangt Nederlandse driekleur vrijdag halfstok voor herdenking slavernijverleden

Foto: Benni Leemhuis via Twitter (@bennileemhuis)

Op verzoek van verschillende maatschappelijke organisaties heeft de gemeente de Nederlandse vlaggen op verschillende gebouwen halfstok gehangen, omdat vrijdag de afschaffing van de slavernij wordt herdacht in Groningen.

Wethouder Manouska Molema liet woensdag al weten dat, op verzoek van de Stichting Noaberschap, Keti Koti Groningen, het comité 30 juni 1 juli Groningen en het Kennis- en Cultureel Centrum, de vlaggen op de lokale overheidsgebouwen en de Martinitoren halfstok worden gehangen. Zaterdag gaan de vlaggen weer in top voor de viering van Keti Koti, de afschaffing van de slavenhandel in Nederland.

Vrijdagavond wordt in de gemeente voor het eerst een officiële herdenking van het slavernijverleden gehouden in Groningen. Uit recentelijk gepubliceerde onderzoeksresultaten blijkt dat de rol van de stad in de trans-Atlantische slavenhandel groter was dan voorheen werd aangenomen. Tussen 18.00 en 21.00 uur staan de gemeente en verschillende instellingen daarom stil op de Ossenmarkt. Ook staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane komt, namens de Rijksoverheid, naar Groningen voor de herdenking en kransleggingen.

Zaterdag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd met Keti Koti. Dat gebeurt met een groot aantal activiteiten op verschillende plekken in de binnenstad. Een volledig overzicht van de viering van Keti Koti in Groningen is hier te vinden.