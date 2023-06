Gemeente Groningen heeft verreweg de meeste publieke camera’s van Noord-Nederland

Met in totaal 108 camera’s van de overheid is de gemeente Groningen het kloppende hart van het cameratoezicht in Noord-Nederland.

Dat blijkt uit politiecijfers uit de politiedatabase Camera in Beeld, opgevraagd door VPNGids.

Groningen streeft met haar 108 publieke camera de nummer twee in het noorden (Westerkwartier) ruimschoots voorbij. Als ook de beveiligingscamera’s van particulieren en bedrijven die bij de politie zijn geregistreerd worden meegenomen, houden ruim 2.500 digitale ogen onze gemeente in de gaten. Dat is ruim twintig procent meer dan de nummer twee in het Noorden: de gemeente Leeuwarden.

In vergelijking met de Randstad hebben Groningers echter nog ontzettend veel privacy. Waar Groningen een cameradichtheid heeft van 13,5 camera’s (publiek en privé) per vierkante kilometer, voert Amsterdam de lijst aan met bijna 167 camera’s op een vierkant van één bij één kilometer.