Gemeente: “Geen Row Zero en afterparty’s bij Rammstein”

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Bij de concerten van Rammstein volgende week in het Stadspark zullen geen Row Zero an afterparty’s zijn toegestaan. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen woensdag laten weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “De afgelopen week is er veel te doen over het concert van de band Rammstein. Tegen de zanger van de band zijn verschillende beschuldigingen gedaan vanwege seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eén van de beschuldigingen wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie van Berlijn. Wij willen graag weten welke maatregelen het gemeentebestuur neemt om de veiligheid van vrouwelijke bezoekers te waarborgen. Daarnaast ging het afgelopen week over het geleid. Wat gaat het College doen om het gehoor van bezoekers van het festival te beschermen?” Met Row Zero bedoelt Gierkink zones waar vrouwen op uitnodiging helemaal vooraan bij het podium staan.

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ik vind deze vraag niet kunnen”

Voor de wethouder kan antwoorden komt raadslid Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen met een interruptie: “De vraag over het geluid begrijpen wij. Maar de andere vraag vind ik niet kunnen. Als partij vraagt u nu het College om de veiligheid te waarborgen in een zaak die nog in onderzoek is, en die zich niet in Groningen heeft afgespeeld. Dit is wel heel makkelijk scoren.” Gierkink: “Wij stellen deze vragen niet omdat het hot is. Je ziet bij andere concerten van Rammstein dat gemeentebesturen veiligheidsmaatregelen nemen. Wij denken dat dit goed is, waar je het zekere voor het onzekere mee neemt.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Driehonderd man beveiliging”

Wethouder Molema: “De vraag over de veiligheid was eerder vandaag ook onderwerp van gesprek met organisator Greenhouse Talent. Er is afgesproken dat er geen Row Zero zal zijn en dat er ook geen afterparty plaatsvindt waar de zanger van de band bij aanwezig zal zijn. Ook wordt er toezicht gehouden. Er wordt driehonderd man aan beveiliging ingezet die zowel bij de toegang, op het veld als backstage de veiligheid waarborgen. Ook is het horecapersoneel getraind om signalen te herkennen. Op de vragen over het geluid kan ik vertellen dat de voorwaarden voldoen aan het convenant. Op het terrein zullen oordopjes te koop zijn. En daarnaast zal er extra aandacht zijn dat deze oordopjes te koop zijn.”

Jalt de Haan (CDA): “Dit schuurt toch?”

Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA vindt dat die opmerking schuurt: “Dit blijft apart. Het aantal decibel wordt verhoogd naar 103, waarmee de kans op gehoorschade toeneemt. De wethouder zegt nu dat dit niet zo erg is, omdat je oordopjes kunt kopen. Voorkomen is dus kopen? Dat schuurt toch?” Molema: “De normen die wij stellen wijken niet af van andere evenementen. Er zijn veel bezoekers, en daar gelden andere normen voor. U weet dat ook want eerder dit jaar bent u bijgepraat door een geluidsexpert. Dit is wat gangbaar is. En zo lang dit de norm is, hoort dit bij zulke evenementen.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Geen afterparty’s is nu de standaard?”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Drie weken geleden heeft Rammstein al besloten geen afterparty’s meer te organiseren. Is dit nu de standaard?” Molema: “Geen Row Zero en afterparty’s hebben we opgenomen in het evenementenbeleid. Dit is nu in ieder geval bij Rammstein de norm.”