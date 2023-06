Gemeente gaat vlag uithangen tijdens herdenking en viering Keti Koti

Foto: flickr.com/photos/rnw/

Op gemeentelijke gebouwen zal tijdens de herdenking en viering van Keti Koti gevlagd gaan worden. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Integratie en Emancipatie woensdag laten weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van raadslid Justine Jones van GroenLinks: “We zien de laatste jaren dat Keti Koti steeds belangrijker wordt, en dat de viering en de herdenking steeds zichtbaarder wordt in het straatbeeld. Als fractie juichen wij dat toe. Twee jaar geleden is er vanuit deze raad gevraagd om onderzoek te doen naar het slavernijverleden van de gemeente Groningen. Afgelopen zondag zijn er voorlopige resultaten gepresenteerd, en daaruit blijkt dat het gemeentebestuur een grote rol heeft gehad in de slavenhandel en hier geld aan is verdiend.”

Justine Jones (GroenLinks): “Wil de gemeente aan vlagceremonies meewerken?”

Jones: “Ondertussen ondersteunt de gemeente aanstaande vrijdag en zaterdag activiteiten. Vanuit organisaties is er onlangs een verzoek gekomen, in navolging van andere steden, om op 30 juni de vlag halfstok te hangen, en op 1 juli vol in top. Wij willen graag weten in hoeverre de gemeente hier aan mee wil werken.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “We willen hier graag aan meewerken”

Wethouder Molema: “Wij willen hier graag aan meewerken. In Groningen hebben we een actieve organisatie rond Keti Koti. Het slavernijverleden is eigenlijk nog maar recent afgeschaft, en we zien dat het enorm doorwerkt in het heden. Er is ook veel aandacht voor. In Groningen vinden de komende week tal van activiteiten plaats, en ik zou de raad ook willen uitnodigen om zoveel mogelijk bij deze activiteiten aanwezig te zijn.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Jaarlijkse traditie?”

Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Het is heel mooi dat het omarmd wordt. Maar gaat dit nu incidenteel gebeuren, of ieder jaar?” Molema: “Dat is een goede vraag, waar we als gemeentebestuur nog niet over nagedacht hadden. Maar ik kan me voorstellen dat dit jaarlijks gaat gebeuren.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Jammer dat er na vier jaar nog geen monument is”

Voor fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 is het onderwerp aanleiding om een statement te maken: “Vier jaar geleden hebben we aangedrongen op de realisatie van een Keti Koti-monument. Daarvan hebben we begrepen, dat ondanks het herdenkingsjaar, het niet mogelijk is om dit nu te realiseren. En dat doet pijn dat we het na vier jaar niet voor elkaar hebben gekregen. Dat er nu vlagceremonies komen is een mooie vervanging, maar ondertussen zou ik ook de wens uit willen spreken dat ik hoop dat de realisatie van het monument versneld kan worden.”