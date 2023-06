Gemeente gaat kosten voor wijzigen geslachtsregistratie vergoeden

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen gaat, in navolging van Nijmegen, de kosten van een nieuw identiteitsdocument na verandering van de geslachtsregistratie vergoeden.

Het gemeentebestuur nam het besluit in januari al, maar heeft nu duidelijk hoe de vergoeding voor de documenten eruit gaat zien. In een antwoord op vragen van de raadsfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en Student en Stad liet het college begin dit jaar al weten dat de twintig mensen die jaarlijks hun geslacht komen wijzigen gecompenseerd gaan worden voor de prijs van het paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. Dat gaat deze transgender personen tussen de 42 en 76 euro per document schelen. Ook de verandering in de gemeentelijke basisadministratie wordt kosteloos. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

De vier fracties schatten in december vorig jaar in dat de nieuwe regels voor transgenders de gemeente ongeveer drieduizend euro per jaar zouden kosten. Dat blijkt nu iets te optimistisch gedacht. De gemeente betaalt de gewijzigde documenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gemeentebestuur denkt, uitgaande van ongeveer twintig personen die jaarlijks de geslachtregistratie op hun

identiteitsdocumenten laten aanpassen, ongeveer 10.000 euro per jaar kwijt te zijn.