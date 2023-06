Gemeente erkent dat huurprijs Nescio Hotel te hoog is

Bron GoogleMaps

De gemeente erkent dat de huurprijs van het Nescio Hotel te hoog is. Dat antwoordt het college op vragen van het CDA en de VVD.

De gemeente heeft vorig jaar het voormalige Nescio Hotel gehuurd, naar verluidt voor 1 miljoen euro per jaar. Uit landelijk onderzoek blijkt volgens de gemeente dat de gemiddelde huurprijs voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen per persoon per dag ruim 21 euro bedraagt. De huurprijs in het Nescio-hotel ligt 25 procent lager. Toch erkent de gemeente dat de huurprijs, gezien de staat van het pand, te hoog is.

De huur is conform het contract in het tweede huurjaar met 300 duizend euro gedaald. Het aantal beschikbare opvangplekken is sinds oktober vorig jaar gestegen van 160 naar 210. Het hotel heeft inmiddels een nieuwe eigenaar, maar daar is nog niet mee gesproken over het al dan niet verlengen van het contract en de hoogte van de huur.

In het hotel is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Inmiddels is een begin gemaakt met de noodzakelijke vervanging van apparatuur, zoals een boiler, waterleidingen, en diverse kleine reparaties. Verder worden ventilatoren beschikbaar gesteld. Zoals het nu lijkt is het pand klaar voor de komende winter, aldus de gemeente.