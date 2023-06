Gemaal bij Dorkwerd opengeschroefd om meer water naar Groningen te halen

Foto: alkemade via Pixabay

Het gemaal bij Dorkwerd is deze week verder opengezet om voldoende water naar Groningen te halen. Waterschap Hunze en Aa’s wil daarmee het waterpeil in het gebied op peil houden tijdens deze droge periode, die waarschijnlijk nog wel even aanhoudt.

De wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is verhoogd van 10 naar 15 kuub per seconde. Door deze extra aanvoer van water kan het waterschap in de meeste gebieden het water nu nog op peil houden.

Hunze en Aa’s roept boeren en tuinders op om, nu het ook de komende week waarschijnlijk droog blijft (en er dus geen water bij komt door neerslag), binnen 48 uur bij het waterschap aan te geven als er beregend wordt. Volgens Hunze en Aa’s kan beregening tot problemen leiden als er veel beregenaars in een klein gebied zitten. Dat moet dus worden afgestemd.

“Bovendien vragen we, als beregening nodig is, dit zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts te doen”, schrijft het waterschap. “Als de watervraag de komende tijd snel toeneemt, dan is er mogelijk niet voldoende water meer. In dat geval moeten we extra maatregelen nemen, zoals een beregeningsverbod.”