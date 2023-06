Geïnteresseerden dompelen zich onder in geschiedenis Johannes de Doper: “We wisten dit niet”

Foto: Capella Groningen

Een wandeling langs locaties in Stad die herinneren aan Johannes de Doper. Schrijver Sander Blom trok zaterdagmiddag met geïnteresseerden en nieuwsgierigen langs de Martinikerk, het Pepergasthuis en de Sint Jansbrug.

“Het was ontzettend leuk om te doen, en het was ook een hele leuke groep mensen die deelnam”, vertelt Blom. “Van tevoren denk je, wat voor mensen zouden er op af komen? Komen er überhaupt mensen? Wordt het een monoloog? Maar het was echt leuk, waarbij veel vragen werden gesteld en ook leuke gesprekken op gang kwamen. Er was bijvoorbeeld een meneer die veel wist van kloosters. Die kon een hele mooie aanvulling geven op wat ik wist, waardoor we eigenlijk vanmiddag allemaal dingen geleerd hebben.”

‘Heilige grond’

Dat Blom samen met zijn uitgeverij Passage deze wandeling organiseerde is niet vreemd. Vorig jaar herfst bracht hij het boek ‘Heilige grond’ uit waarin Johannes de Doper een grote rol speelt. In ‘Heilige grond’ vindt op het Groninger platteland een moord op een Franse professor plaats. Deze professor dreigde achter een geheim rond Johannes de Doper te komen, dat absoluut geheim moest blijven. Uit research bleek dat de naamdag van Johannes de Doper op 24 juni valt. En zo ontstond het idee om op deze dag een wandeling te organiseren langs plekken die in Groningen herinneren aan de profeet.

Bedevaart

“De arm van Johannes heeft een tijdlang in de Martinikerk gelegen. Of het ook echt de arm van Johannes is geweest, dat weten we niet, maar er heeft een arm gelegen. Groningen was in die tijd om die reden ook een populair bedevaartsoord. Pelgrims kwamen naar het Noorden van Nederland. Zelf de paus heeft zich er tegenaan bemoeid. Op een gegeven moment is gezegd dat als je twee bedevaarten naar Groningen zou ondernemen, dan zou je je zonden af kunnen kopen. De wandeling begon vanmiddag bij de Martinikerk, vervolgens zijn we via het Engelenpoortje gelopen naar het Pepergasthuis. De pelgrims overnachten in die tijd in het gasthuis. Uiteindelijk zijn we geëindigd op de Sint Jansbrug, waar de beeltenis van Johannes de Doper in het smeedijzerwerk is te zien.”

“Hoe kan het dat we dit niet wisten?”

Volgens Blom hadden ook andere locaties aangedaan kunnen worden: “In de Oude Ebbingestraat is ook een beeltenis te vinden, en dat geldt ook voor glas-in-lood-werk dat elders in de stad is te vinden. Dus voor eventuele vervolgwandelingen kunnen ook nieuwe locaties aangedaan worden.” Wat tijdens de wandeling opvalt is dat veel mensen niet weten van de bedevaartstatus van Groningen. “Het is relatief onbekend. Mensen vroegen zich echt af, hoe kan het nou dat ik dit niet wist.” Blom denkt daarom ook na over een vervolg: “Als die belangstelling er is, mensen willen dit, dan ben ik bereid om daar mijn steentje aan bij te dragen. Want dat is wel wat het is: eigenlijk zou elke schoolklas dit moeten ervaren. Zo’n wandeling is ook een mooie manier om kennis te maken met het onderwerp.”