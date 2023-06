Geert Buiter nieuw bestuurslid Samen Lycurgus

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Met het toetreden van Geert Buiter tot de Stichting Topvolleybal Groningen is het bestuur van Samen Lycurgus weer compleet.

De 61-jarige Buiter wordt als bestuurslid commerciële zaken de opvolger van de vorig jaar gestopte Niek Hollewand. De in Groningen woonachtige Buiter heeft 31 jaar bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) gewerkt en van daaruit een groot netwerk in de regio opgebouwd. Dat is volgens Lycurgus een belangrijke basis om invulling te geven aan de commerciële taak binnen het bestuur.

Momenteel is Buiter werkzaam als zelfstandige met onder andere toezichthoudende rollen bij het Alfa-college, Nedmag en ZZWD, een zorginstelling in Drenthe. Verder is hij interim manager en mediator bij zakelijke conflicten. ‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden om maatschappelijk actief te zijn,” aldus Buiter. “Het mooie van Samen Lycurgus vind ik los van de rol als topsportclub in de stad de maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd en bij hen sport en bewegen te stimuleren. Dat proces vind ik oprecht mooi.’