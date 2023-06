Geen treinen naar Delfzijl vanwege werkzaamheden

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er maandagavond geen treinen tussen Groningen en Delfzijl. Dat meldt vervoersbedrijf Arriva.

De werkzaamheden beginnen maandagavond om 23.20 uur en duren tot dinsdagochtend 05.00 uur. Arriva meldt dat er tussen de beide station bussen ingezet gaan worden. De reis duurt hierdoor ongeveer 45 minuten langer. Het meenemen van de fiets is in de bussen niet mogelijk. Daarnaast wijst Arriva er op dat men wel in het bezit moet zijn van een geldig vervoersbewijs. In- en uitchecken kan bij de in- en uitcheckpalen op de stations of bij de mobiele in- en uitcheckpalen.

Op het Hoofdstation vertrekt de bus naar Delfzijl vanaf de voorzijde van het station.