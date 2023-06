Geen piekbelastende boerenbedrijven in Groningen

Foto: WFranz via Pixabay

Niet één boer in de provincie Groningen kan, via de speciale piekbelastersregeling, tegen betaling van 120 procent van de waarde afstand doen van zijn of haar bedrijf. Groningen is de enige provincie waar geen zogenaamde ‘piekbelasters’ zijn, zo blijkt uit een berekening van het RIVM.

Piekbelasters zijn bedrijven met relatief veel stikstofuitstoot (2500 mol stikstof per jaar) die dicht bij een stikstofgevoelig natuurgebied liggen. In totaal zijn er in Nederland ongeveer drieduizend boerenbedrijven die onder deze regeling zouden kunnen vallen. Groningen heeft er geen één, omdat er maar één Natura-2000 gebied binnen de provinciegrenzen ligt (Lieftinghsbroek).

De zogenaamde ‘piekbelasters’ komen in aanmerking voor uitkoop door de overheid, als ze besluiten dat aanpassingen aan hun stikstofuitstoot niet kunnen zorgen voor een levensvatbaar of rendabel bedrijf. De overheid zal dan 120 procent van de waarde van het bedrijf betalen.

In Groningen zouden eventueel wel een aantal bedrijven in aanmerking kunnen komen voor uitkoop, ook als ze onder de limiet zitten. Deze groep bedrijven ligt net onder de uitstootgrens of ligt net iets verder van het natuurgebied. Zij krijgen de volledige waarde van hun bedrijf uitbetaald bij uitkoop. In Groningen zijn dat maximaal vijf bedrijven. Of een bedrijf onder de regeling valt, kunnen boeren zelf controleren op deze website.