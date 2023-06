Geen overnachtingen meer bij bezettingen RUG-gebouwen en praten met universiteitsbestuur verplicht

Foto: Paul Blom

Studenten mogen een bezetting of protestactie in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen niet meer doortrekken in de nacht. Als studenten een gebouw van de universiteit bezetten, moeten ook ze blijven praten met het bestuur van de RUG.

Dat liet het universiteitsbestuur donderdag weten aan ScienceGuide.

De maatregelen volgen op de bezetting van het Academiegebouw van 25 april. Toen namen studenten en medewerkers van de RUG bezit van de centrale hal van het Academiegebouw, omdat ze het niet eens waren met het ontslag van hoofddocente Susanne Täuber. Toen duidelijk werd dat de demonstranten niet van plan waren om voor de nacht te vertrekken, maakte de RUG een melding bij de politie en werd het gebouw ontruimd.

Hoewel het bestuur van de RUG stelt dat het ontruimingen van studentenbezettingen het liefst wil voorkomen, vindt het universiteitsbestuur het niet acceptabel als deze blokkades lang duren en doorgaan tot in de late uren. Wanneer dit zich opnieuw voordoet, wordt opnieuw de politie gewaarschuwd en zal er een ontruiming volgen.

Daarnaast moeten bezetters van een RUG-gebouw in gesprek blijven met het bestuur van de universiteit. Tijdens het protest van eind april was dat niet het geval: de demonstranten wilden pas vertrekken als de RUG beloofde dat Täuber weer werd aangenomen. Dat moet nu anders, aldus de RUG. Volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries past zo’n protest zonder dialoog niet bij de universiteit en bedreigt het de academische vrijheid.