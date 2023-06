“Geen hittegolf in Groningen, vanaf komend weekend nieuwe kansen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een hittegolf zit er voorlopig niet in. Op het KNMI-meetstation in Eelde werd maandag de 30 graden niet bereikt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er vanaf komend weekend nieuwe kansen, hoewel het wel spannend gaat worden.

“Het is allereerst goed om even naar de definitie van hittegolf te kijken”, vertelt Kamphuis. “Je kunt spreken van een hittegolf wanneer er minimaal vijf zomerse dagen op rij zijn van minimaal 25 graden, waarvan er drie tropisch moeten zijn, waarbij de temperatuur minimaal 30 moet zijn. Zondag werd het op Eelde 30,4 graden. Maandag hebben we de tropische waarde echter niet bereikt. Om 16.00 uur werd het 29,8 graden. Ook landelijk is het niet gelukt. In De Bilt werd het 29,9 graden. En als we naar dinsdag kijken, dan gaan we op Eelde de tropische waarde ook niet halen.”

Volgens Kamphuis zijn er vanaf komend weekend nieuwe kansen. “De wind lijkt naar het zuiden te gaan draaien, waardoor het opnieuw flink warm kan gaan worden. Maar de aanloop er naar toe is spannend. Want blijft het in onze contreien boven de 25 graden? De komende dagen lukt dat wel, maar in de tweede helft van de week wordt het tricky. Het zou dan kunnen dat we qua maximumtemperatuur onder de 25 graden uit gaan komen, en dan wordt de cyclus doorbroken, en moeten we opnieuw beginnen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het meetstation bij Eelde op een gunstige plek ligt. Als deze in Ten Post had gestaan, dan had het direct een aantal graden gescheeld.