Geen directe treinverbinding met Bremen is geen verrassing: “Dit zag je aankomen, we hebben gewaarschuwd”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een directe treinverbinding tussen Groningen en Bremen is voorlopig niet mogelijk. Dat heeft Zwitsers onderzoek uitgewezen. De fractie van Groninger Belang noemt het nieuws geen verrassing.

“We zagen dit aankomen”, vertelt fractievoorzitter Bram Schmaal. “In 2015 is de Friesenbrücke geramd door een schip. Daarna is men na gaan denken over hoe nu verder. Onder leiding van de ChristenUnie is er gepleit voor een nieuwe brug. Wij als fractie hebben altijd gezegd, doe dat nu niet. Je hebt op steenworp afstand de Meyer Werft. De brug zal er regelmatig uitgetakeld moeten worden om cruiseschepen te kunnen laten passeren. Daarnaast zal de brug regelmatig open moeten voor ander scheepvaartverkeer. Wij hebben toen gezegd, tast iets dieper in de buidel, en maak een tunnel onder de Eems door. Dat biedt veel meer mogelijkheden. De autoweg even verderop gaat ook met een tunnel onder de Eems door. Dat gaat perfect.”

Friesenbrücke

Dat er voorlopig geen directe treinverbinding komt heeft te maken met de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe Friesenbrücke. De nieuwe brug, die volgend jaar in gebruik wordt genomen, is elk uur ongeveer twintig minuten beschikbaar voor treinverkeer. Dat is te weinig om een betrouwbare dienstregeling te kunnen maken. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat er aanpassingen nodig zijn op het Hoofdstation in Groningen en op het station in Bremen waar op dit moment te weinig ruimte is om deze trein te kunnen laten rijden.

Bram Schmaal (Groninger Belang): “Banden met Duitsland intensiveren”

Schmaal: “Het bouwen van de brug is een Duitse aangelegenheid. Het is ook Duitsland die de uiteindelijke beslissing genomen heeft om een brug te bouwen. We kunnen niet zeggen, breek alles maar af. Wat we wel willen gaan doen is als straks het nieuwe College van start gaat, dat we de banden met Duitsland willen intensiveren. Dat netwerk willen we echt versterken. Een goede verbinding met Duitsland vinden we ook essentieel. Met de Duitsers willen we kijken naar een oplossing voor de langere termijn. In het onderzoek wordt bijvoorbeeld geschreven dat er vanaf 2036 mogelijk een directe treinverbinding mogelijk is, waarbij de bestaande stoptrein tussen Bremen en Bad Zwischenahn dan doorgetrokken wordt. Daar willen we over nadenken. Waarbij ook de vraag op tafel komt of we wellicht alsnog dan een tunnel kunnen realiseren. Zodat we ook verder kunnen kijken naar verbindingen met bijvoorbeeld Denemarken.”

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “Heel jammer”

Dries Zwart is fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden. Hij laat in een schriftelijke reactie weten teleurgesteld te zijn. “Ja, dit is heel jammer. Zoals veel gedane beloften aan het Noorden, blijkt er achteraf altijd een kink in de kabel te zijn.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Grote teleurstelling”

Statenlid Bas de Boer van GroenLinks is teleurgesteld. “Wat wij als partij heel graag willen is dat de Wunderline onderdeel wordt van een snel en betrouwbare treinverbinding tussen de Randstad en Scandinavië. Dat de Lelylijn aansluit op de Wunderline waarna je makkelijk Denemarken en Zweden in kunt reizen. Dat er de komende jaren geen directe treinverbinding mogelijk is tussen de Stad en Bremen, dat is een grote teleurstelling.”

“Tunnel heeft haken en ogen”

De Boer: “Wel moet ik erkennen dat het nieuws niet helemaal een verrassing is. Het is sowieso een lange rit geweest, waarbij we veel energie hebben moeten steken om het belang van deze verbinding onder de aandacht te brengen.” Op de vraag of de aanleg van een tunnel niet beter zou zijn geweest: “Dat is moeilijk om te zeggen. Het Eems-Dollargebied heeft een grote natuurwaarde. Als je daar een tunnel gaat aanleggen, dan heeft dat impact op het ecosysteem. Je hebt het dan over heel veel haken en ogen. Ik denk dat als je een goede brug aanlegt, die de functie kan vervullen, dat dit ook werkt.”

Aankaarten bij Provinciebestuur

Toch laat de partij het er niet bij zitten. “Komende woensdag hebben we de mogelijkheid om aan het Provinciebestuur vragen te stellen. We willen dit onderwerp dan zeker gaan aankaarten. Als partij willen we heel graag dat er geïnvesteerd gaat worden in goede en stabiele treinverbindingen. Dat er echt een alternatief ontstaat voor de auto.”