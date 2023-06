Gedeputeerde Johan Hamster nu ook voorzitter OV-bureau

Foto: Stella Dekker

De ChristenUnie krijgt de portefeuille Mobiliteit in het nieuwe provinclebestuur van Groningen. Dat betekent dat gedeputeerde Johan Hamster voorzitter van het OV-bureau Groningen Drenthe wordt. Dat meldt de website OV Nieuws GD.

Johan Hamster, die de portefeuille Mobiliteit in zijn pakket heeft, wordt daarmee automatisch voorzitter van het OV-bureau. Hij wordt de opvolger van Fleur Gräper. Toen zij na de provinciale verkiezingen stopte, werd haar voorzitterschap bij het OV-bureau tijdelijk overgenomen door GroenLinks-gedeputeerde Melissa van Hoorn.

In kersverse coalitieakkoord staat dat het nieuwe bestuur zich gaat inzetten voor behoud van de busverbindingen op het platteland, en voor het aantrekkelijk houden van het openbaar vervoer.

De andere provinciale partij in het OV-bureau is de provincie Drenthe. Daar wordt het nieuwe college volgens OV Nieuws GD waarschijnlijk op 12 juli gepresenteerd. Dan zal ook duidelijk worden welke gedeputeerde in het bestuur van het OV-bureau zitting neemt.