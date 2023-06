Gebruikers Biotoop mogen zeker tot 2026 blijven, panden moeten twee jaar later wel leeg zijn

Foto: Paul Blom

De gebruikers en bewoners van De Biotoop in Haren mogen het huidige gebruik voortzetten tot 1 januari 2026. Dat maakte de gemeente Groningen vrijdag bekend. Wel moeten de woningen, bedrijfjes en ateliers op 1 januari 2028 weg zijn.

Dat maakte het gemeentebestuur vrijdagmiddag bekend in een adviserende brief, nadat de raad en de bewoners donderdag zijn geïnformeerd. Met de verlenging van het gebruik tot 2026 hebben de bewoners een jaar langer respijt dan de einddatum die de gemeenteraad eind vorig jaar (middels een motie) voorlegde.

Na 1 januari 2026 hebben de huidige gebruikers en bewoners twee jaar de tijd om het terrein gefaseerd te verlaten. De gemeente denkt dat het in stand houden van de Biotoop in haar huidige vorm zo’n 1,3 miljoen euro gaat kosten, omdat de gebouwen voor een periode van vijf jaar onderhouden moeten worden. Dat onderhoud gaat voor het grootste gedeelte van de gebouwen (behalve het Zoölogisch Laboratorium) wel voor een beperkte tijdspanne zijn, wat er op duidt dat het gemeentestuur denkt dat sloop niet wordt uitgesloten. Het Zoölogisch Laboratorium is een monument en moet daarom grondig worden hersteld.

Volgens het college zijn de bewoners, gebruikers, omwonenden en beheerder Carex inmiddels op de hoogte van het advies. Halverwege juli kunnen bewoners tijdens een gemeentelijk bezoek vragen stellen over de toekomstplannen. Na de zomer wordt meer duidelijk over de toekomstplannen met het gebied rond de Horus en de Biotoop, waarna de gemeente begin volgend jaar concrete scenario’s presenteert voor het gebied. “Eén van de te verkennen opties daarin is om de Biotoop (deels) te behouden als broedplaats”, aldus het college. “We zien daarin echter een andere toekomstsituatie voor ons dan het huidige tijdelijke gebruik.”