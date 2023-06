GBB zet bussen in om zoveel mogelijk mensen in Den Haag bij gasdebat te krijgen: “Nu of nooit”

Foto via Tweede Kamer

In de Tweede Kamer vindt dinsdag en woensdag het debat plaats over het parlementaire enquêterapport over de gaswinning in Groningen. Het Groninger Gasberaad, GBB, roept Groningers op om bij dit debat aanwezig te zijn.

“Dit tweedaagse Kamerdebat is een belangrijk moment voor Groningen. Het is nu of nooit”, meldt het GBB. “Komt er eindelijk verandering in de schadeafhandeling? Komt er versnelling in het versterken? Wordt iedereen die lang wacht geholpen? Door met elkaar het debat bij te wonen voeren we de druk op, en maken we in Den Haag duidelijk dat het nu echt tijd is voor verandering.”

Om het mensen makkelijk te maken om in Den Haag te geraken zet de GBB bussen in. “Voor beide dagen is er vervoer geregeld naar Den Haag en terug naar Groningen. Je kunt zelf bepalen of je één of beide dagen aanwezig wilt zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.” Aanmelding is wel verplicht. Mensen die mee willen wordt gevraagd een mail te sturen naar dit adres waarin aangegeven dient te worden of je dinsdag of woensdag mee wilt, en waar je op gaat stappen. Aanmelden kan tot maandag 5 juni 17.00 uur.

Vertrektijden:

Dinsdag 6 juni start het debat rond 17 uur, vertrek:

– Appingedam 10:45 uur bij het station

– Loppersum 11:15 uur bij het station

– Groningen 12:00 uur bij Kardinge P&R parkeerplaats

Woensdag 7 juni start het debat rond 11 uur, vertrek:

– Appingedam 7:00 uur bij het station

– Loppersum 7:30 uur bij het station

– Groningen 8:15 uur bij Kardinge P&R parkeerplaats