GasTerra blijft twee jaar langer bestaan, meer tijd nodig voor afbouw contracten met buitenland

Gashandelsbedrijf GasTerra blijft twee jaar langer open dan voorzien. Dat maakte het bedrijf dat Nederlands aardgas verhandelt maandagochtend bekend. Volgens het bedrijf is dat nodig, omdat het meer tijd nodig heeft om haar bedrijfsprocessen stop te zetten.

In 2020 dacht GasTerra nog dat het de deuren aan de Stationsweg per 31 december 2024 voorgoed op slot zouden gaan. Het bedrijf zegt nu twee jaar langer nodig te hebben dan in 2020 werd vastgelegd in het afbouwplan. De jaarwisseling van 2026 moet nu het definitieve einde gaan zijn voor GasTerra.

De omvang van het bedrijf, wat voor de helft in handen is van de Staat en voor de andere helft van Shell en ExxonMobil, is volgens GasTerra inmiddels al dertig procent gekrompen. Maar de sterke schommelingen op de gasmarkt van het afgelopen anderhalf jaar hebben volgens GasTerra gezorgd voor meer werk voor het bedrijf, waar nu meer tijd nodig zou zijn om af te bouwen.

Ook is GasTerra er niet in geslaagd om haar langetermijncontracten met drie buitenlandse afnemers (Duitsland, Frankrijk en België) versneld af te bouwen. Het plan was om deze contracten over te dragen aan een ander land, maar dat is niet gelukt. Daardoor moet GasTerra blijven bestaan en gas inkopen om aan de drie landen te leveren.

Volgens GasTerra heeft het kabinetsbesluit van afgelopen vrijdag, waarin besloten werd om ook de ‘waakvlam’ op het Groningse gasveld per 1 oktober te doven, geen invloed gehad op de verlengde afbouw. GasTerra gaat geen nieuwe in- of verkoopcontracten afsluiten of verlengen, tenzij noodzakelijk voor de balancering van de gasvoorraad.