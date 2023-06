Gaskraan Groningen op 1 oktober dicht, wel ‘waakvlam’ tot volgend jaar’

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De gasinstallaties in het Groningenveld worden niet meteen afgebroken, maar de kranen gaan over drie maanden wel dicht. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdagmiddag bekend gemaakt. Hoewel de gasputten nog wel een jaar beschikbaar blijven voor noodgevallen (koud weer, problemen met gaslevering) komt er daarmee definitief een einde aan de winning van aardgas in de provincie.

Vijlbrief spreekt van een ‘historisch besluit’, nu de staatssecretaris van Mijnbouw het officiële einde van de gaswinning in Groningen aankondigt: “Dit is een belangrijk moment na decennia van gaswinning, maar vooral vanwege de gevolgen van die gaswinning voor de Groningers. Helaas zullen de bevingen nog jaren doorgaan en zijn de problemen nog lang niet opgelost. Maar de bron van alle ellende is vanaf oktober dicht.”

Hoewel de gaskranen dicht gaan, worden de gasputten in Groningen nog niet ontmanteld. Dat gebeurt pas over een jaar, omdat de situatie op de gasmarkt te onzeker zou zijn. Mocht de aankomende winter extreem koud zijn of de aanvoer van gas tekortschieten, kan er volgens Vijlbrief in ‘zeer uitzonderlijke situaties’ nog wat aardgas uit de Groningse bodem worden gehaald. Als dat gebeurt, is dat niet meer dan het huidige ‘waakvlamniveau’, aldus de staatssecretaris.

GBB: ‘Vlag nog niet uit’

De Groninger Bodem Beweging stelt blij te zijn met het besluit, maar houdt een stevige slag op de arm. In een eerste reactie laat de GBB weten dat het besluit van Vijlbrief ‘een stap in de goede richting’ is: “Maar de vlag gaat niet uit. Groningse gaswinning blijft nog een optie in de toekomst. De gasputten sluiten nog niet definitief. Wij streven naar een (wettelijke) definitieve einddatum.”

Ook provincie blijft kritisch

De provincie Groningen is ongeveer dezelfde mening toegedaan. Via verschillende media laat gedeputeerde Tjeerd van Dekken weten blij te zijn met het besluit, maar waakzaam te blijven voor de deur die het kabinet op een kier laat. De vijf gasputten die open blijven om bij een koude winter gas te winnen zorgen voor bedachtzaamheid bij de gedeputeerde, die stelt dat hij Vijlbrief’s term ‘historisch’ pas gaat gebruiken als het Groningenveld helemaal dicht is.

Dubbel gevoel bij NAM

Voor de NAM is het besluit van Vijlbrief wel echt een streep in het zand. NAM-directeur Johan Atema kijkt vrijdagmiddag met een dubbel gevoel terug op de gaswinning: “’Het is belangrijk dat dit besluit genomen is. Vele Groningers ondervinden nog steeds enorme impact van de aardbevingen en het definitief sluiten van het gasveld ondersteunen wij daarom volledig. Terugkijkend heeft dit gasveld tegelijkertijd tientallen jaren Nederland en omliggende landen van betrouwbare energie voorzien en met haar opbrengsten in grote mate bijgedragen aan de welvaart in ons land.”

Atema’s bedrijf kijkt meteen vooruit naar de toekomst. De opruimactiviteiten in de provincie nemen nog vele jaren in beslag. De NAM wil de infrastructuur in de provincie, waar mogelijk, gaan gebruiken voor duurzame energieopwekking.