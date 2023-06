Flitspaal langs Europaweg bij Sontplein schiet vaakst raak; palen Emmaviaduct niet langer kampioen bonnenschieten

Foto via Google Maps - Streetview

Het tweetal flitspalen langs het Emmaviaduct is niet langer het duo wat samen voor de meeste bekeuringen zorgt in Groningen. In de eerste vier maanden van dit jaar schoot de relatief nieuwe flitspaal langs de Europaweg bij het Sontplein met ruime afstand het vaakst raak in de provincie en wist zelfs de op één na meeste hardrijders en roodrijders van heel Nederland te beboeten.

In februari werd al duidelijk dat de flitspaal, die sinds oktober vorig jaar aanstaat, bezig was om een recordaantal bonnen uit te schrijven. In heel 2022 schoten de twee palen op het Emmaviaduct 22.000 keer raak, terwijl de Sontplein-paal in vier maanden 11.000 te hard rijdende en door rood rijdende automobilisten een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau wist te bezorgen.

De paal aan het Sontplein schoot de eerste vier maanden van dit jaar nog vaker raak, met 14.445 geregistreerde snelheids- en verkeerslichtovertredingen. Met iets meer dan 2.400 bonnen bleef het Emmaviaduct ver achter op de nieuwe koning bonnenschieten. De twee oud-flitskampioenen haalden zelfs geen plek op het podium. De flitspaal die in september aan de Rijksstraatweg in Glimmen werd geplaatst is met 5.773 overtredingen de nummer twee in gemeente en provincie. De flitspaal aan de Auwemalaan in Leek maakt met 4.530 boetes de provinciale top-3 compleet.

De 14.445 overtredingen die de paal aan de Europaweg registreerde in de eerste vier maanden van dit jaar maken de opgehangen camera meteen één van de koplopers in Nederland. Alleen een nieuwe flitspaal in Alkmaar wist iets meer inkomsten te genereren voor de staatskas, met ruim vijftienduizend boetes in januari, februari, maart en april.

De nieuwe flitspaal bij het Sontplein werd vorig jaar oktober aangezet. De paal staat er, omdat de politie en de gemeente constateerden dat er veel veiligheidsrisico’s waren voor het verkeer op deze plek. Ook gebeurden er veel ongelukken. Op de Europaweg wordt, zo blijkt, nog vaak te hard gereden en dat zorgt, in combinatie met drukte richting het kruispunt, voor grote risico’s. De paal bij het Sontplein blijft ruim twee jaar staan. Daarna gaan de gemeente, de politie en het OM bepalen of de verkeerssituatie is verbeterd.