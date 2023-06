Fledderus moet kwaliteit Eredivisie gaan verbeteren en competitie handhaven in top van Europa

Foto via Eredivisie.nl

Mark-Jan Fledderus heeft, na zijn ontslag bij FC Groningen in februari, weer een nieuwe baan. De 40-jarige oud-voetballer en voormalige technisch directeur van FC Groningen wordt technisch manager bij de Eredivisie CV.

Fledderus wordt verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling van de eredivisie en haar achttien clubs. De geboren Drent moet, zo stelt de koepel van clubs in de hoogste tak van het Nederlandse betaalde voetbal, de algehele kwaliteit van de competitie gaan verbeteren en zorgen dat de Eredivisie haar zesde plek in de Europese ranglijst behoudt. Fledderus gaat zich op termijn ook bemoeien met onder meer de competitieopzet, de speeldagenkalender, speelondergronden, jeugdopleidingen, beloftenteams, transferwindows en de voetbalpiramide en de samenwerking met collega’s in binnen en buitenland.

De in Coevorden geboren Fledderus raakte begin februari zijn baan als technisch directeur kwijt bij FC Groningen, toen duidelijk werd dat de club afstevende op degradatie. Met name de aanstelling van Frank Wormuth als hoofdtrainer werd Fledderus zwaar aangerekend. Na de eerste seizoenshelft moest Wormuth alweer vertrekken en ging Fledderus diep door het stof voor zoals hij het noemde een “grote inschattingsfout”. Toen het Fledderus vervolgens niet lukte om een geschikte vervanger te vinden en assistent-trainer Dennis van der Ree als interim-hoofdcoach er niet in slaagde om FC Groningen voetballend weer op de rails te krijgen, kreeg de 40-jarige oud-voetballer het gat van de deur gewezen.

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is het afgelopen seizoen geen reden om te twijfelen aan de kwaliteiten van Fledderus: “Niet alles wat hij aanraakte in zijn carrière veranderde in goud, nee, maar bij wie wel? Daarbij komt dat hij behoorlijk zelfkritisch is en hij heeft een enorm leervermogen. Mark-Jan weet wat er leeft in de eredivisie, wat de thema’s zijn, de uitdagingen en heeft goed zicht op het internationale concurrentieveld. Die ervaring heb je in deze nieuwe functie nodig. Mark-Jan is een slimme gast, zit boordevol met nieuwe ideeën, heeft een enorme drive en wil zich breed verder ontwikkelen. Die kans krijgt hij nu en die gaat hij ongetwijfeld grijpen. Daar ben ik van overtuigd. Na een uitgebreide procedure samen met een aantal clubs kwam hij dan ook als meest geschikte kandidaat uit de bus.”,