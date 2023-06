Finales nacompetitie amateurvoetbal in Norg en Bakkeveen

Foto Andor Heij. Genemuiden scoort tegen Gorecht.

Norg en Bakkeveen zijn de locaties waar zaterdag de finalewedstrijden van Gorecht en Omlandia in de nacompetitie gespeeld worden.

Gorecht uit Haren speelt in Norg tegen degradatie uit de eerste klasse op het complex van GOMOS tegen tweedeklasser Marum, dat hoopt te promoveren. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

Omlandia uit Ten Boer speelt in Bakkeveen tegen IJVC uit het Friese IJlst. De inzet is een plek in de derde klasse zaterdag. Omlandia speelt voor handhaving, IJVC wil promoveren. De aftrap is om 14.30 uur.