Film om psychoses bespreekbaar te maken wordt met lovende woorden ontvangen: “Een pak van mijn hart”

Foto: Maarten Aleman

Psychoses. Het is een onderwerp waar we niet zo snel over praten. Omdat het moeilijk is, onbekend is, of omdat we er angst voor hebben. Toch heeft de film ‘Koortsdroom’ precies het doel om het onderwerp bespreekbaar te maken. Afgelopen weekend vond de presentatie plaats in Forum Groningen.

“Ik bevind mij op een wolk”, reageert regisseur Roman Hageman daags na de presentatie. “Ik zal je eerlijk vertellen dat ik van tevoren best wel zenuwachtig was. Hoe gaat er gereageerd worden? Doet de film wat het moet doen? Ik ben daarom ontzettend opgelucht dat de reacties zo positief zijn. Het is echt een pak van mijn hart. Dat voelt heel goed.”

Koortsdroom

Aan de film is lang gewerkt. Na een succesvolle crowdfundingsactie en na veel onderzoek en gesprekken in het werkveld, werd vorig jaar september begonnen met de opnames van de film. Het idee om een film te maken over dit onderwerp ontstond in 2020. Een goede vriend van Hageman kwam terecht in een psychose. Met deze vriend gaat het nu gelukkig veel beter, maar voor Hageman werd duidelijk dat het voor deze vriend heel moeilijk was om er over te praten. Het stigma dat over psychoses heerst, is heel groot, omdat het omgeven is met aannames.

“Als je een film maakt, gaat niks volgens plan”

“Je bent dan onderweg naar Forum Groningen en je denkt dan, waarom ben ik nu zo gespannen? Want de film is aangeleverd, en we kunnen niks meer veranderen aan het eindproduct. Het aanleveren was wel omgeven met stress. Ik zeg wel eens, als je een film maakt, dan gaat niks volgens plan. Zeker in de laatste periode komen er veel vraagstukken of je af. Is het sleutelen aan de definitieve versie. We hebben veel tijd en energie gestoken in de eindmix. Het geluid, de kleureffecten. Ik vind het heel belangrijk dat het onderwerp binnenkomt. En dat is de spanning, gaat het publiek ook op die manier reageren?”

“Als kijker word je voor de gek gehouden”

De bioscoopzaal in Forum was ook de ideale plek om de film te vertonen. “De zaal beschikt over erg goede apparatuur. In onze film maken we gebruik van surroundsound. Overal om je heen hoor je iets. In de film word je meegenomen in de wereld van de jongvolwassen Mees die net zijn eerste psychose achter de rug heeft. Om een voorbeeld te geven, als de film begint dan hoor je het ademen van Mees. Dat komt achter uit de zaal. Er waren dus bezoekers die dachten dat er iemand zwaar zat te ademen en echt zoiets hadden, doe even rustig. Als kijker word je voor de gek gehouden, en dat sluit aan bij een psychose. Want daarin word je eigenlijk ook voor de gek gehouden.”

“Je gaat de zaal niet met een glimlach verlaten”

In de film zien we dat Mees bij zijn oma intrekt, die in een dorp woont. In de loop van de film komen Mees en de kijker in een nieuwe psychose terecht. Onduidelijk is wat werkelijkheid is en wat niet, en ook de kijker zal dit op deze manier ervaren. “Het is niet een film waarbij je na afloop met een glimlach de zaal verlaat. Sommige mensen moesten ook even bijkomen. Wij kregen teruggekoppeld dat het bezoekers geraakt had. Ook mensen die geen ervaring hebben met mentale klachten lieten weten dat het intrigeerde en binnenkwam. En ja, zware kost. Want in een normale film volg je een karakter, nu ga je echt mee in het hoofd van Mees. Het is een kakafonie aan geluiden, en we waarschuwen vooraf ook voor epilepsie-triggers.”

Waardevol

Om de film op een goede manier neer te zetten heeft Hageman veel onderzoek gedaan. Ook door bijvoorbeeld mee te lopen in het werkveld. “Soms denken we dat we heel veel weten over psychoses. Maar is dat zo? Ik sprak na afloop van de film met een psychiater die twintig jaar werkervaring heeft en ons bijgestaan heeft. Hij vertelde dat hij na het bekijken van de film andere inzichten heeft gekregen. En dat maakt dit product heel waardevol, voor nu en voor de toekomst.”

“Film als aanleiding om in gesprek te gaan”

Want dat is precies het doel van ‘Koortsdroom’. Om het gesprek over dit onderwerp aan te zwengelen. “We hebben contacten gelegd met verschillende organisaties. Denk aan de GGZ, de politie, scholen waar we deze film kunnen laten zien, waarbij deze film gebruikt kan worden om over het onderwerp in gesprek te gaan. Later dit jaar vindt er bijvoorbeeld een expertmeeting plaats over dit onderwerp, waarbij deze film onderdeel zal zijn van het programma. Daarnaast willen we de film in gaan sturen naar filmfestivals in Nederland, maar ook internationaal. Er komt ook een versie met ondertiteling.”

Volgende projecten

Hageman is blij dat de film goed ontvangen is, en denkt alweer na over volgende projecten. “Maar eerst ga ik een tijdje op vakantie, om lekker even bij te komen. Maar inderdaad, ik heb alweer plannen voor nieuwe films.” Meer informatie over de film vind je op deze website.