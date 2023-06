Film kijken voor het goede doel op dakterras Suikerunie: “Mensen willen meer dan een normale bioscoop”

Films kijken op bijzondere plekken. De vraag ernaar neemt toe, en studenten van de Hanzehogeschool spelen hier tijdens een project nu handig op in. Zo gaat op vrijdag 23 juni de film TopGun getoond worden waarbij de inkomsten naar het goede doel gaan.

Hoi Timo! Jij bent derdejaars student van de opleiding Eventmanagement en je bent bezig om een project op te zetten …

“Onderdeel van de opleiding is om een eigen evenement te organiseren. Ik doe dat niet alleen. Samen met Janna, Anna en Roos vorm ik een projectgroep. En hoe zoiets dan gaat? Op een dag krijg je van je docent te horen dat je iets moet bedenken wat je kunt organiseren, waarbij het de bedoeling is dat je er geld mee kunt inzamelen voor het goede doel. Voor de rest kregen we heel veel vrijheid bij de inrichting.”

Jullie bedoeling is om een film te gaan vertonen op een dakterras. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?

“Eigenlijk was voor ons direct helder dat we iets met films wilden doen. De afgelopen jaren zijn zeker voor jongeren niet makkelijk geweest. Door de coronapandemie, en de maatregelen die genomen werden om het virus onder de duim te houden, was er veel niet mogelijk. Nu de pandemie grotendeels achter ons ligt, is er de behoefte om elkaar te ontmoeten. Om samen leuke dingen te doen. We zitten op dit moment in een belevingseconomie, waarbij het niet gek genoeg kan.”

En jullie wisten direct, wij willen een film gaan vertonen op een dakterras?

“Nou, we hadden aanvankelijk een heel ander idee. Het leek ons leuk dat mensen vanuit bootjes, vanaf het water, een film zouden kunnen bekijken. Een beetje vergelijkbaar met de sfeer van het Concert op de Amstel, op Bevrijdingsdag. Hier zijn we ook mee bezig geweest, maar dit bleek qua vergunningen gewoon heel lastig om het voor elkaar te krijgen. Toen zijn we al snel overgestapt op het idee om een film te vertonen vanaf een dakterras.”

Films vertonen in de openlucht. Op het dak van Forum Groningen kan het, in het Stadspark wordt gesproken over een openluchtbioscoop. Is dit echt wat momenteel populair is onder jongeren?

“Nou, wat ik al zei. Mensen willen nu graag dingen ondernemen, waarbij het niet gek genoeg kan. Een film kijken in de bioscoop is heel erg leuk. Maar als je op een locatie buiten gaat zitten, dan brengt dat toch wat extra dynamiek met zich mee. Het is iets bijzonders. En wij proberen dat ook zo goed mogelijk in te richten. Er zullen op het dakterras fijne stoelen zijn, er is eten en drinken beschikbaar. We willen qua organisatie echt een stukje ontzorgen neer zetten, waarbij we de bezoekers in de watten leggen.”

Nu klinkt het allemaal heel makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat hier veel tijd en energie in gaat steken om dit te realiseren …

“Absoluut, maar het helpt enorm dat iedereen zo enthousiast reageert. We gaan de film vertonen op het dakterras van BOOVN op het voormalige Suikerunieterrein. Zij waren gelijk enthousiast. Maar wat je zegt klopt, je moet ook een installatie regelen waarmee de film vertoond kan worden. Het moet wel perfect zijn. In combinatie met de opleiding die we ook gewoon volgen, is het soms flink rennen geweest, maar we denken dat het goed komt, en dat het een mooie avond gaat worden.”

En dan de film. Top Gun …

“Ja! En dan niet de film die vorig jaar verscheen, maar het origineel uit de jaren tachtig. De film, met in de hoofdrol Tom Cruise, Anthony Edwards, Kelly McGillis en Val Kilmer, gaat over straaljagerpiloten in opleiding en was in die tijd een grote hit. Veel jongeren kennen de remake die vorig jaar werd uitgebracht, maar wij gaan voor het origineel. Ook toepasselijk vinden wij. Je zit op een dakterras, kijkend naar de dan hopelijk blauwe hemel, waarbij je een film gaat zien over straaljagers. Een betere setting kun je je toch niet bedenken?”

Het goede doel. Want jullie zamelen geld in voor de stichting EducAIDed …

“Daar hebben wij niet zelf voor gekozen, maar de Hanzehogeschool heeft die keuze gemaakt. Er is gezegd, er worden evenementen gehouden, maar daarbij dient er geld te worden ingezameld voor dit goede doel. En persoonlijk vind ik dat heel goed. Het is een fantastische stichting, die zich inzet voor beter onderwijs op de wereld. Het is heel mooi dat wij ons steentje daar aan bij kunnen dragen.”

Hoeveel mensen zijn er welkom?

“We hebben plaats voor maximaal honderd man, maar waarschijnlijk gaan we qua maximum iets lager zitten, omdat we willen dat iedereen goed zicht heeft op het filmscherm. Er hebben zich al flink wat mensen aangemeld. Wat heel leuk is, is dat het verschillende leeftijdsgroepen zijn. Dus misschien kunnen we ook nog een dubbele slag slaan, waarbij we jongeren in contact gaan brengen met ouderen. Dat zou helemaal fantastisch zijn.”

De film TopGun wordt oop vrijdagavond 23 juni vertoond op het dakterras van BOOVN. De inloop is vanaf 19.00 uur, de film draait van 20.00 tot 23.00 uur. Kaartjes zijn te koop via deze website. Meer informatie vind je hier.