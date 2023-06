“Fietsverwijderingsactie Zuiderdiep was nodig omdat fietsen de bushaltes blokkeerden”

Het weghalen van geparkeerde fietsen op het Gedempte Zuiderdiep is vorige week gedaan omdat de rijwielen twee bushaltes blokkeerden. Dat laat wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de fracties van GroenLinks en D66. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij zijn verbaasd dat er vorige week tientallen fietsen verwijderd zijn die op de stoep van het Gedempte Zuiderdiep geparkeerd stonden. In dit gebied geldt geen parkeerverbod, en ook was de actie niet aangekondigd bij fietsers en bewoners. Wij willen graag weten waarom de fietsen weggehaald zijn. En ook constateren wij dat er in dit deel van de stad weinig stallingsmogelijkheden zijn, en dat het wellicht verstandig is om terughoudend te zijn met het verwijderen van fietsen.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Reizigers konden niet veilig uitstappen”

Wethouder Wijnja: “Het klopt dat fietsers en bewoners vooraf niet geïnformeerd zijn. De reden is dat er in onze stad al langer een brede informatiecampagne via onze website en sociale media wordt gedeeld onder de noemer ‘stoep vrij, iedereen blij’. Deze campagne draagt bij aan de toegankelijk in de brede zin van het woord. Dat we ingegrepen hebben is omdat er fietsen geparkeerd stonden op de bushaltes. Reizigers konden niet veilig uitstappen, en wij hebben hierover klachten ontvangen van het vervoersbedrijf en van omwonenden.”

“Aandacht voor stallingsplaatsen”

De wethouder vertelt verder: “Uiteindelijk hebben we vrijdag 35 fietsen verwijderd die over de hele bushalte verspreid stonden. Het betrof een zeer hinderlijke situatie, waarbij de bushalte niet bereikbaar was, en mensen met een rollator niet konden passeren. Tevens was er het risico op gevaarlijke situaties die konden ontstaan, omdat fietsen konden omvallen. Wat betreft de vraag over de stallingsplaatsen. Daar hebben we continu aandacht voor. Zo zijn we bezig met de realisatie van extra stallingsplaatsen onder de C&A.”