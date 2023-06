Fiets blijft belangrijkste vervoermiddel in Groningen; gebruikers e-bike blijft stijgen

Groningers zijn nog steeds overwegend tevreden over het gebruik van de fiets in de gemeente. Dat blijkt uit het jaarlijkse fietsonderzoek van Onderzoek, Statistiek en Informatie Groningen (OIS).

OIS doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van fietsers in de gemeente. De fiets blijft onverminderd populair in de gemeente en met name het gebruik van de e-bike blijft stijgen: waar vorig jaar nog een kwart van de gebruikers op de elektrische fiets stapten, ging dit percentage dit jaar omhoog naar bijna een derde.

Breedte fietspaden en nachtelijke veiligheid meest gehoorde klacht

Gemiddeld geven Groningers hun fietservaring in de gemeente een 7,1 als eindcijfers, hetzelfde als vorig jaar. De meest voorkomende klacht blijft de breedte van de fietspaden. Ook geeft slechts een krappe meerderheid van de ouders aan dat zij hun kind met een gerust hart naar school laten fietsen.

Toch zegt ook drie kwart zich op de fiets veilig te voelen in het verkeer, maar dan wel overdag. Voornamelijk vrouwen voelen zich in het donker niet veilig op de fiets. Van ongeveer zes procent van alle respondenten werd dit jaar een fiets gestolen.

De fietsenstalling bij de Nieuwe Markt (onder het Forum) is wederom het meest populair in gebruik: twee derde van de respondenten maakt daar wel eens gebruik van. De Fietsenstalling bij Station Europapark wordt het best beoordeeld, met een overall score van 8,2. De stalling aan de Haddingestraat krijgt wederom de laagste score, maar de stalling bij het Noorderstation doet het niet veel beter.