Feest in Ten Boer: “Niet één maar twee keer de vlag met tas uit”

Foto: Peter Rebergen

Het is geen unicum, maar bijzonder is het wel. Twee kinderen uit hetzelfde gezin die voor verschillende opleidingen krijgen te horen dat ze geslaagd zijn. In Ten Boer is het woensdag dan ook dubbel-feest.

“Ik ben ontzettend trots”, vertelt vader Peter Rebergen. “Een examenjaar is altijd spannend. Je weet dat je kinderen hun best doen, maar goed nieuws krijgen is geen vanzelfsprekendheid. Het is omgeven met spanning. Mijn dochter Marieke heeft eindexamen havo gedaan op het Gomarus College. Aanvankelijk volgde ze een opleiding op het vwo maar mede door de coronacrisis is ze havo gaan doen. Zij kreeg eerder vandaag goed nieuws te horen, dat ze geslaagd is.”

“Bijzonder jaar”

Maar het gezin wachtte nog op een telefoontje: “Lars heeft de afgelopen jaren het vmbo gevolgd op dezelfde scholengemeenschap. Ook hij heeft onlangs eindexamen gedaan en kreeg vanmiddag goed nieuws te horen: ook hij is geslaagd. Ja, en dan overheerst de blijdschap. Het is sowieso voor ons gezin een bijzonder jaar. Twee kinderen die slagen, een derde kind dat met de laatste weken bezig is op de basisschool, en zelf zit ik ook in de afronding van een opleiding.”

Examenfeestjes

In Ten Boer is het ook reden voor een feestje: “We hebben uiteraard vanmiddag direct de vlag met tas uitgehangen. En inmiddels wordt er een feestje gevierd waarbij vrienden en familie een bezoek brengen. Er is taart en er staan drankjes klaar. Marieke is zojuist naar school geweest om de cijferlijst op te halen, en ze is in haar nopjes met de resultaten. Lars moet morgen naar school om de lijst op te halen. En waarschijnlijk zullen er binnenkort met vrienden meerdere examenfeestjes gevierd gaan worden.”

Praktijkscholen

In totaal werden woensdag ruim 192.000 middelbare scholieren gebeld met het verlossende antwoord. Voor het eerst krijgen ook leerlingen van praktijkscholen de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen.